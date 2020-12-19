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Общество

Пензенских детей не огорчила отмена хороводов вокруг елки

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В новом зимнем сезоне в драматическом театре хороводов вокруг новогодней елки не будет. Взрослые в целях эпидемиологической безопасности решили, что дети останутся без традиционных представлений.

То, что праздник прошел по-другому, на настроение юных зрителей никак не повлияло.

«Без разницы, будет елка или нет. Новый год все равно есть», - рассудил юный горожанин.

Из-за угрозы коронавируса елочную постановку перенесли в другое место.

«Мы работаем в новом формате, непривычном для нас, потому что всегда новогоднее представление проходило в фойе на втором этаже возле елки. В этом году пандемия внесла коррективы во все наши действия, поэтому мы приняли решение сделать такое же новогоднее представление, только на сцене», - пояснил режиссер интермедии «Новогоднее веселье» Владислав Матюкин.

А в качестве новогоднего подарка юным зрителям показали волшебную сказку по пьесе Самуила Маршака «Двенадцать месяцев». Многочисленные события истории уложили всего в один час, однако большинство главных сюжетных линий и персонажей оставили. Не пострадал и смысл произведения- доброта и трудолюбие всегда вознаграждаются, а капризы и прихоти до хорошего не доводят.

Новогодние представления продлятся в драматическом театре до 10 января и будут проходить в 10:00 и в 12:00. Всего их запланировано 33.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

и будут проходить в 10:00 и в 12:00
В 13:00, а не в 12:00.

Гость||

их может огорчить только запрет продажи алкоголя в праздничные дни

Гость||

Единственный просвет в нарастающем дебилизме. Пресекли советскую дурную хороводину из ослов и овец.

Гость||

Сами придумали за кого то и написали. Всё как обычно. Аплодисменты в студии.

Имя: Гость
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