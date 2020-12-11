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Общество

Новый год без переплат: жилье в smart-рассрочку от «Территории жизни»

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Крупнейший по объему возводимого жилья застройщик Пензенской области - группа компаний «Территория жизни» предложила потенциальным новоселам воспользоваться smart-рассрочкой в преддверии Нового года. Это хит-акция, которая сделала счастливыми не один десяток семей, купивших квартиры в жилых комплексах ГК «Территория жизни».

Условия акции очень просты и выгодны. Первоначальный взнос составляет всего 10% стоимости квартиры, клиент вносит его в течение 2 дней с момента проведения государственной регистрации договора. Еще 10% выплачиваются в течение 3 месяцев после этого. А оставшийся платеж в размере 80% стоимости приобретаемой квартиры покупатель обязан оплатить до ввода дома в эксплуатацию. Сделать это можно либо единовременно, либо равными платежами в период рассрочки.

Кому будет интересна smart-рассрочка:

- тем, кто хочет купить новую квартиру на средства от продажи старой (на продажу жилья у них будет три месяца и больше);

- тем, кто недавно сменил работу и пока не может получить ипотечный кредит от банка (большинство финансовых учреждений не одобряет ипотеку людям, проработавшим на новом месте менее 4-6 месяцев);

- тем, кто хранит сбережения на вкладах с жесткими сроками снятия денег (платить штрафы и терять проценты не придется).

Акция «smart-рассрочка» распространяется на квартиры в 12-м строении ЖК «Лугометрия». Это smart-дом, основными преимуществами которого являются высокие потолки (2,7 м), большие панорамные окна класса А, двор без машин и прекрасные виды.

Подробнее о ЖК можно узнать в презентации, а также посетив 3D-тур по микрорайону.

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