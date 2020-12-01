Глава Пензы и его заместители получат деньги на лечение

01.12.2020 | 12:08

Глава областного центра Владимир Мутовкин и его заместители, уходя в отпуск, получат немалые суммы. Соответствующее решение городской думы опубликовано в 25-м спецвыпуске газеты «Пенза».

«Главе города Пензы, заместителям главы города Пензы, осуществляющим полномочия на постоянной основе, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается единовременное лечебное пособие в размере трех ежемесячных денежных содержаний», - говорится в документе.

Размер лечебного пособия рассчитывается из его среднемесячного значения в текущем году. Если глава города или его замы не использовали отпуск или не получили пособие, оно будет выплачено в конце года.

В случае если пособие не получено, либо в текущем году очередной отпуск не использован, указанное лечебное пособие выплачивается в последнем месяце календарного года.

Примечательно, что сумма пособия не учитывается при исчислении среднего заработка, если иное не предусмотрено действующим законодательством. А вот налог с него удерживается.

«Выплата лечебного пособия производится за счет средств, предусмотренных в бюджете города Пензы на указанные цели», - говорится в решении.

В декларации за 2019 год глава Пензы Владимир Мутовкин указал доход в размере 2 млн 498 тыс. 871 рубль. В эту сумму вошли средства, вырученные от продажи машины Kia Sorento.