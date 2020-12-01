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Общество

Глава Пензы и его заместители получат деньги на лечение

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Глава областного центра Владимир Мутовкин и его заместители, уходя в отпуск, получат немалые суммы. Соответствующее решение городской думы опубликовано в 25-м спецвыпуске газеты «Пенза».

«Главе города Пензы, заместителям главы города Пензы, осуществляющим полномочия на постоянной основе, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается единовременное лечебное пособие в размере трех ежемесячных денежных содержаний», - говорится в документе.

Размер лечебного пособия рассчитывается из его среднемесячного значения в текущем году. Если глава города или его замы не использовали отпуск или не получили пособие, оно будет выплачено в конце года.

В случае если пособие не получено, либо в текущем году очередной отпуск не использован, указанное лечебное пособие выплачивается в последнем месяце календарного года.

Примечательно, что сумма пособия не учитывается при исчислении среднего заработка, если иное не предусмотрено действующим законодательством. А вот налог с него удерживается.

«Выплата лечебного пособия производится за счет средств, предусмотренных в бюджете города Пензы на указанные цели», - говорится в решении.

В декларации за 2019 год глава Пензы Владимир Мутовкин указал доход в размере 2 млн 498 тыс. 871 рубль. В эту сумму вошли средства, вырученные от продажи машины Kia Sorento.

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Гость||

Умирают простой народ.

Гость||

Хрен ли так нежить за наши денюшки.

Гость||

Зачем вы это публикуете? Народ позлить?

Гость||

И зачем это пишут? Что бы вычислить недовольных?

Гость||

Гниды.

Гость||

Какая польза от главы города? Зачем он нужен?

Гость||

Что-же такого сделал на благо пензенского народа на 2 с лишним млн? Нет, это плохо мы им сделали,что они лечатся в отпуске.

Гость||

12.21 А.какая польза от всех их? За каким вопросом не обратишься только отписки и отговорки.все ответы под копирку .

Гость||

Правильно делают что пишут. Пусть народ знает куда идут его денюшки.

Гость||

Утрись быдло и завидуй молча.

Гость||

я тоже так хочу...

Гость||

Мутовкину не жалко, он пресует депутатиков на ссесиях.

Гость||

На рост пенсий тем, кто всю жизнь пахал, денег нет. На зарплату тем, кто сейчас пашет на дармоедов, тоже нет. Потому что все уходит на бездельников-нахлебников.

Гость||

Резонанс создать, отменить или снять...

Гость||

Такое пособие есть во всех регионах или это по -пензенски только ? Безобразие !В КИМе для знакомых всегда места есть, так что не занимайтесь враньём ! Умирают простые люди, работяги !

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Имя: Гость
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