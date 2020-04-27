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Политика

Стало известно, какой доход получил глава Пензы за 2019 год

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На официальном сайте городской думы обнародовали сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера главы Пензы Владимира Мутовкина за 2019 год.

Он указал в декларации сумму 2 млн 498 тыс. 871 рубль. Он владеет долей в квартире (66,9 кв. м), гаражом (27 кв. м), 3 земельными участками (3 567 кв. м), 2 домами (67,4 и 43,6 кв. м), а также автомобилями Chevrolet и Kia.

Уточняется, что в состав декларированного дохода за 2019 год вошли средства, вырученные от продажи в декабре машины Kia Sorento (XM), на нового владельца автомобиль пока не зарегистрирован.

Супруга получила 529 тыс. 87 рублей. Она владеет долей в той же квартире.

В прошлом году, когда подавались сведения о доходах за 2018 год, Владимир Мутовкин указал в документе сумму 949 тыс. 39 рублей 78 копеек.

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Гость||

Не кисло так в нищей дотационной Пензе получать)))

Гость||

А не прячет ли он чего? Это так модно среди нынешних чиновников!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он указал в декларации сумму 2 млн 498 тыс. 871 рубль.
ключевое слово здесь УКАЗАЛ)))))

Гость||

Всего вы никогда не узнаете.

Гость||

А что он сделал для города ?

Гость||

а кто это?? первый раз вижу

Гость||

Какая вам разница у кого сколько доход? Смотрите в свой карман, то лижбы чужие деньги считать.

Гость||

Все верно подмечено, считайте свои.

Гость||

Гость писал(a):

а кто это?? первый раз вижу
Это глава города,который до этого работал на депутата банкрота Тощева (СКМ-Групп) и был директором в фирме где учредителями являются Кривозубов и Наталья Бочкарёва

Гость||

Хороший послужной список, а не вяжется с Московской ,72а

Гость||

Гость писал(a):

Гость|27.04.2020 13:40|

Какая вам разница у кого сколько доход? Смотрите в свой карман, то лижбы чужие деньги считать.

лижбы? ЛИЖБЫ? ЛИЖБЫ????

мне кажется, я никогда не смогу это развидеть...

понимаешь ты сколько зла принес в мир?

Гость||

Гость писал(a):

Какая вам разница у кого сколько доход? Смотрите в свой карман, то лижбы чужие деньги считать.
Он их не сам заработал, а получил из налогов граждан!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|27.04.2020 14:13|

Гость писал(a):

Какая вам разница у кого сколько доход? Смотрите в свой карман, то лижбы чужие деньги считать.

Он их не сам заработал, а получил из налогов граждан!

так и ты не заработал, тебе дядька, у которого ты оформлен, на пропитание кинул. Не понятно чем ты там под столом у него занимался

Гость||

Не шестери жопошник

Гость||

разрешите работать ИПешникам!!! жрать нечего!!!

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Имя: Гость
Комментарий:

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