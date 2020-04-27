Стало известно, какой доход получил глава Пензы за 2019 год

27.04.2020 | 13:01

На официальном сайте городской думы обнародовали сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера главы Пензы Владимира Мутовкина за 2019 год.

Он указал в декларации сумму 2 млн 498 тыс. 871 рубль. Он владеет долей в квартире (66,9 кв. м), гаражом (27 кв. м), 3 земельными участками (3 567 кв. м), 2 домами (67,4 и 43,6 кв. м), а также автомобилями Chevrolet и Kia.

Уточняется, что в состав декларированного дохода за 2019 год вошли средства, вырученные от продажи в декабре машины Kia Sorento (XM), на нового владельца автомобиль пока не зарегистрирован.

Супруга получила 529 тыс. 87 рублей. Она владеет долей в той же квартире.

В прошлом году, когда подавались сведения о доходах за 2018 год, Владимир Мутовкин указал в документе сумму 949 тыс. 39 рублей 78 копеек.