В 2020 году «Дамате» выплатила более 1 млрд налогов в Пензенской области

09.11.2020 | 13:34

В 2020 году, с января по сентябрь, предприятия группы компаний «Дамате» перечислили в общей сложности 1 млрд 174 млн рублей в виде налогов и сборов в Пензенской области. Из них 1 млрд 57 млн рублей поступило в региональную казну.

Таким образом, «Дамате» в очередной раз продемонстрировала, что является крупнейшим аграрным налогоплательщиком области.

В этом субъекте РФ расположен комплекс по производству и переработке индейки, который перечислил более 900 млн рублей налогов, а также ведущий переработчик молока в регионе - ОАО «Молочный комбинат «Пензенский», внесший более 200 млн.

Наибольшие отчисления были выплачены в Нижнеломовском районе - 279 млн рублей. Именно там находятся основные производственные объекты комплекса «Дамате»: завод по убою и переработке индейки, инкубатор, элеватор и комбикормовый завод, птичники подращивания и откорма.

42 млн перечислили в Вадинском районе, где расположились птицеводческие площадки. В Мокшанском районе внесено более 25 млн рублей, в Спасском - свыше 21 млн, в Колышлейском - 19 млн, в Наровчатском - около 4 млн.

На протяжении многих лет на предприятиях ГК «Дамате» отмечается стабильный рост производственных показателей, увеличиваются суммы налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, что положительно сказывается на социально-экономическом развитии региона.