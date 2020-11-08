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Общество

В Пензенской области коронавирусом заразились еще 28 детей

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В Пензенской области коронавирусом заразились еще 28 детей. Об этом в воскресенье, 8 ноября, сообщил региональный оперативный штаб.

Возраст несовершеннолетних инфицированных: 9 месяцев, 1, 3 и 4 (трое) года, 6, 7, 8, 9 (двое), 10 (трое), 12 (двое), 13 (трое), 14 (трое), 15, 16 (двое) и 17 (трое) лет.

Таким образом, общее число детей, заболевших за все время пандемии, достигло 1 091.

Из 170 новых случаев заражения на Пензу пришлось 138, на Нижнеломовский район 8, на Пензенский - 7, на город Заречный - 5, на Бессоновский район - 4, на Шемышейский - 2, на Лунинский и Спасский - по 2, на Наровчатский и Земетчинский - по 1.

С начала распространения опасной инфекции ее подхватили 16 607 человек, 11 980 выздоровели, 200 скончались.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

чароновирукс

Гость||

родители идиоты своих деток отпускают,вот и болеют

Гость||

9-месячного куда отпускали? Ползать?

Гость||

А власти НЕ ИДИОТЫ.Не закрывали школы???Инкубационный перевод длиться 14 дней.И тест неделю делается.Так,что это статистика с опозданием,когда дети ещё школу посещали!!!

Гость||

Боже,спаси нас и наших детей!

Гость||

Ну вот каникулы и что? Дети толпами ходят по торговым центрам.

Гость||

При чем здесь каникулы,тесты у этих детей брали неделю назад,еще до каникул

Имя: Гость
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