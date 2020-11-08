08.11.2020 | 12:33

В Пензенской области коронавирусом заразились еще 28 детей. Об этом в воскресенье, 8 ноября, сообщил региональный оперативный штаб.

Возраст несовершеннолетних инфицированных: 9 месяцев, 1, 3 и 4 (трое) года, 6, 7, 8, 9 (двое), 10 (трое), 12 (двое), 13 (трое), 14 (трое), 15, 16 (двое) и 17 (трое) лет.

Таким образом, общее число детей, заболевших за все время пандемии, достигло 1 091.

Из 170 новых случаев заражения на Пензу пришлось 138, на Нижнеломовский район 8, на Пензенский - 7, на город Заречный - 5, на Бессоновский район - 4, на Шемышейский - 2, на Лунинский и Спасский - по 2, на Наровчатский и Земетчинский - по 1.

С начала распространения опасной инфекции ее подхватили 16 607 человек, 11 980 выздоровели, 200 скончались.