Машины из гаража правительства повезут вместо ВИПов врачей

29.10.2020 | 09:02

Из гаража правительства Пензенской области выделены легковые машины для участковых врачей, чтобы они могли максимально быстро приезжать на вызовы. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев на своей странице в соцсети Instаgram в среду, 28 октября.

«Это дополнительно к тому, что уже сделано», - добавил он.

Иван Белозерцев напомнил, что в Пензенской области продлен режим повышенной готовности, а во всей стране решением Роспотребнадзора введен масочный режим, действовавший в регионе и ранее.

Первым пример обеспечения врачей транспортом подал глава Заречного Олег Климанов: 15 октября он отправил в МСЧ-59 два автомобиля, которые ранее обслуживали сотрудников администрации. Машины начали возить терапевтов для оказания неотложной помощи подхватившим инфекцию людям. Это позволило медикам в несколько раз увеличить количество осмотренных пациентов: если по норме их должно быть 6 за смену, то фактически оказывается 40-50.

26 октября на совещании в правительстве Пензенской области губернатор распорядился обеспечить транспортом участковых врачей, чтобы не допускать ситуации, когда обращающийся за помощью житель региона вынужден ждать прихода доктора на дом 3-4 дня.

27-го числа глава администрации Пензы Андрей Лузгин распорядился предоставить пять служебных автомобилей врачам городских поликлиник.

По состоянию на 28 октября в Пензенской области зарегистрировано 14 752 случая заболевания коронавирусом.