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Общество

Машины из гаража правительства повезут вместо ВИПов врачей

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Из гаража правительства Пензенской области выделены легковые машины для участковых врачей, чтобы они могли максимально быстро приезжать на вызовы. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев на своей странице в соцсети Instаgram в среду, 28 октября.

«Это дополнительно к тому, что уже сделано», - добавил он.

Иван Белозерцев напомнил, что в Пензенской области продлен режим повышенной готовности, а во всей стране решением Роспотребнадзора введен масочный режим, действовавший в регионе и ранее.

Первым пример обеспечения врачей транспортом подал глава Заречного Олег Климанов: 15 октября он отправил в МСЧ-59 два автомобиля, которые ранее обслуживали сотрудников администрации. Машины начали возить терапевтов для оказания неотложной помощи подхватившим инфекцию людям. Это позволило медикам в несколько раз увеличить количество осмотренных пациентов: если по норме их должно быть 6 за смену, то фактически оказывается 40-50.

26 октября на совещании в правительстве Пензенской области губернатор распорядился обеспечить транспортом участковых врачей, чтобы не допускать ситуации, когда обращающийся за помощью житель региона вынужден ждать прихода доктора на дом 3-4 дня.

27-го числа глава администрации Пензы Андрей Лузгин распорядился предоставить пять служебных автомобилей врачам городских поликлиник.

По состоянию на 28 октября в Пензенской области зарегистрировано 14 752 случая заболевания коронавирусом.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Кто-то в это верит?

Гость||

Поживем - увидим

Гость||

Посмотрим как он пешком с Рябихиной пошлепает. У них там поди завал всяких резервных машин. Только вот ездить то кому на них?

Гость||

Давно бы так. Теперь хоть какя-то есть надежда на улучшение положения.

Гость||

Улучшение положения, вы о чём, вы идиот?

Гость||

Улучшений в Пензе не может быть по определению, власть не та.

Гость||

Время покажет.

Гость||

С паршивой овцы...

Гость||

Випы.я ржу в голосину.это те деревенские рожи в костюмах, которые только вчера из ка лош вылезли и воду из корыта пить перестали? Не смншите

Гость||

Водители вряд ли довольны. Разговоры, поди, ведут, что рисковать здоровьем не обязаны и т.д. А кроме контакта с врачами, для них ничего особо не изменится - рабочий день у них и так ненормированный, и на все пьянки-гулянки они начальство наверняка возят. Если в начальнике есть капля человечности, то служебным автомобилем может иногда воспользоваться водитель при отсутствии своего.

Гость||

А водите ли то огласны возить по ковидным больным? Разбегутся.

Гость||

Машины конечно хорошо! Спасибо! Врачей ещё на приём посадите. Чтоб не один доктор от зари до зари принимал больных

Гость||

Халдеи не разбегутся.они привыкли у ноги быть и крохи со стола хозяв ловить.

Гость||

Гость писал(a):

Посмотрим как он пешком с Рябихиной пошлепает. У них там поди завал всяких резервных машин. Только вот ездить то кому на них?
Не пошлепают они - не барское это дело.

Гость||

давно пора их лишить служебного транспорта.

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Имя: Гость
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