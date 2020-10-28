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Общество

Обнародована география новых случаев заражения коронавирусом

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В среду, 28 октября, оперативный штаб Пензенской области обнародовал географию новых случаев заражения коронавирусом в регионе.

Из 169 инфицированных 105 - жители Пензы, 14 - Пензенского района, 9 - Кузнецкого, 7 - города Заречного, 6 - Городищенского района, по 4 - Малосердобинского и Лопатинского, по 3 - Бессоновского и Никольского, по 2 - Мокшанского, Сердобского, Иссинского и Каменского, по 1 - Наровчатского, Сосновоборского, Неверкинского, Камешкирского, Бековского и Нижнеломовского.

Среди зараженных 10 детей в возрасте 5, 6, 7, 9, 10, 11 (двое), 12, 14 и 16 лет. Общее число инфицированных несовершеннолетних достигло 887.

Под наблюдением находятся 6 225 человек, снято с него - 38 719. На коронавирус за сутки обследовали 3 598 жителей региона.

За все время COVID-19 выявили у 14 752 жителей, 10 719 человек вылечились, 175 ушли из жизни.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

В Заречном не 7,а 22.

Гость||

Пачелмский район вообще обновляется?

Гость||

А сколько всего тестов было проведено? Как Роспотребнадзор обязал?

Гость||

А сколько всего тестов было проведено? Как Роспотребнадзор обязал?

----

не обязал, а рекомендовал

Гость||

Карта не идёт на 46... Все врете

Гость||

Общее число инфицированных детей 887(официально)и 30% из них может попрощаться с отцовством. Так сообщили из РАН.

Гость||

We'll come !Каменка....!

Имя: Гость
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