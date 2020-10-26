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Общество

Губернатор о вызове врача на дом: Я за 3 минуты дозвонился

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В условиях распространения коронавируса в Пензенской области при оказании медицинской помощи на дому большая нагрузка легла на поликлиническое звено. Об этом в понедельник, 26 октября, на совещании в региональном правительстве заявил врио министра здравоохранения Александр Никишин.

«Мы увеличили количество точек для приема вызовов на дому, в смену работает 45 точек, 90 человек - почти в два раза увеличили, в августе-сентябре работало 42 человека. Напряженность в этом плане снялась», - констатировал он.

Губернатор Иван Белозерцев предложил понаблюдать за ситуацией еще неделю и только тогда делать выводы - снята напряженность или нет.

«Люди, которые заболели, звонят, они переживают. Люди не должны ждать длительное время, в течение 10-15 минут они должны получить ответ. Я сам в пятницу и субботу делал контрольные звонки, в течение 3 минут дозванивался. Если надо увеличить еще (число сотрудников, принимающих звонки. - Прим. ред.), давайте будем искать это решение.

Мне оператор сказал, что они принимают звонки и звонят участковому врачу, чтобы врач выехал по месту обращения. Такие случаи есть, когда по 3-4 дня не выезжают. А если высокая температура, как быть? Здесь за 4 дня он стал тяжелым, мы везем его в реанимацию и уже боремся за жизнь», - отметил Иван Белозерцев.

В первой половине октября пензячка пожаловалась в редакцию портала PenzaInform.ru на сложности с вызовом врача на дом. Речь шла о номере 999-130.

«Утром хотела вызвать врача, но не тут-то было! Теперь людей не просят оставаться на линии и не называют номер в очереди. Теперь никакого сообщения, просто около минуты играет музыка, а потом наступает тишина», - рассказала пензячка.

Женщина проявила упорство: 20 минут она слушала тишину, однако ответа не дождалась.

Аналогичная ситуация была и в других городах региона. Так, о своих затруднениях сообщал житель Кузнецка: «Почти четыре часа не могу дозвониться во вторую поликлинику, вызвать врача на дом. Через «Пенза-доктор» невозможно, нет привязки к лечебному учреждению. Через «Контакт-центр» записали, но сказали: это не точно, постарайтесь дозвониться в свою поликлинику. Дойти с высокой температурой сил нет».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Повезло!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я сам в пятницу и субботу делал контрольные звонки, в течение 3 минут дозванивался
С его номера естественно. а дозвониться другим проблема.

Гость||

Министру на сотовый он дозвонился.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я сам в пятницу и субботу делал контрольные звонки, в течение 3 минут дозванивался.
Откуда у них ( США) номера телефонов?)

Гость||

Ну конечно за 3 минуты удалось дозвониться. Верим верим! Может на том конце провода уже знали, что будет звонить губер и протрубали всех остальных? На прошлой неделе с 30 попытки только ответили, 40 минут слушали музыку и ждали пока очередь подойдёт, чтоб услышать человеческий голос! Ну зачем уж в этом то врать.

Гость||

Гость писал(a):

Ну зачем уж в этом то врать.
У них так принято! Они врут, как дышат!

Гость||

Гость писал(a):

Ну конечно за 3 минуты удалось дозвониться. Верим верим! Может на том конце провода уже знали, что будет звонить губер и протрубали всех остальных? На прошлой неделе с 30 попытки только ответили, 40 минут слушали музыку и ждали пока очередь подойдёт, чтоб услышать человеческий голос! Ну зачем уж в этом то врать.
Дык понедельник седня, ниче необычного. В гостях у сказки))

Гость||

Еще и издевается!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я сам в пятницу и субботу делал контрольные звонки, в течение 3 минут дозванивался. Если надо увеличить еще (число сотрудников, принимающих звонки. - Прим. ред.), давайте будем искать это решение.
Сомнений нет что он дозвонился ,а простой человек нет. Пусть выйдет на улицу и с телефона простого не подставного прохожего попытается дозвониться.Там у них автоопределитель,если у губернатора мобильный то 100% красивый номер .Ох уж эти сказки,ох уж эти сказочники.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я сам в пятницу и субботу делал контрольные звонки, в течение 3 минут дозванивался.
нам бы номерочек 3 минуты это нормально дай номерок

Гость||

Гость писал(a):

Еще и издевается!
Он всех судит по себе .

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я сам в пятницу и субботу делал контрольные звонки, в течение 3 минут дозванивался.
Я тоже в течение получаса дождался свободного оператора. Только врач ко мне так и не пришёл. Зато из всех утюгов призывают не заниматься самолечением. Не будем. Сразу ползём на кладбище, пока хоть там есть ещё свободные места.

Гость||

Оставайтесь на линии, Ваш звонок очень важен для нас...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я сам в пятницу и субботу делал контрольные звонки, в течение 3 минут дозванивался
Если губернатора бы не смог за 3 минуты дозвониться, то это уже полный абзац был бы. Хорошо хоть так.

Гость||

хорошо хоть дядя Ваня дозванивается за 3 минуты, а вот у Дины получится за 3 минуты дозвонится?

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Имя: Гость
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