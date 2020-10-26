Губернатор о вызове врача на дом: Я за 3 минуты дозвонился

26.10.2020 | 10:39

В условиях распространения коронавируса в Пензенской области при оказании медицинской помощи на дому большая нагрузка легла на поликлиническое звено. Об этом в понедельник, 26 октября, на совещании в региональном правительстве заявил врио министра здравоохранения Александр Никишин.

«Мы увеличили количество точек для приема вызовов на дому, в смену работает 45 точек, 90 человек - почти в два раза увеличили, в августе-сентябре работало 42 человека. Напряженность в этом плане снялась», - констатировал он.

Губернатор Иван Белозерцев предложил понаблюдать за ситуацией еще неделю и только тогда делать выводы - снята напряженность или нет.

«Люди, которые заболели, звонят, они переживают. Люди не должны ждать длительное время, в течение 10-15 минут они должны получить ответ. Я сам в пятницу и субботу делал контрольные звонки, в течение 3 минут дозванивался. Если надо увеличить еще (число сотрудников, принимающих звонки. - Прим. ред.), давайте будем искать это решение.

Мне оператор сказал, что они принимают звонки и звонят участковому врачу, чтобы врач выехал по месту обращения. Такие случаи есть, когда по 3-4 дня не выезжают. А если высокая температура, как быть? Здесь за 4 дня он стал тяжелым, мы везем его в реанимацию и уже боремся за жизнь», - отметил Иван Белозерцев.

В первой половине октября пензячка пожаловалась в редакцию портала PenzaInform.ru на сложности с вызовом врача на дом. Речь шла о номере 999-130.

«Утром хотела вызвать врача, но не тут-то было! Теперь людей не просят оставаться на линии и не называют номер в очереди. Теперь никакого сообщения, просто около минуты играет музыка, а потом наступает тишина», - рассказала пензячка.

Женщина проявила упорство: 20 минут она слушала тишину, однако ответа не дождалась.

Аналогичная ситуация была и в других городах региона. Так, о своих затруднениях сообщал житель Кузнецка: «Почти четыре часа не могу дозвониться во вторую поликлинику, вызвать врача на дом. Через «Пенза-доктор» невозможно, нет привязки к лечебному учреждению. Через «Контакт-центр» записали, но сказали: это не точно, постарайтесь дозвониться в свою поликлинику. Дойти с высокой температурой сил нет».