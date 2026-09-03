В школах будут работать медсестры с высшим образованием

В пензенских школах будут работать медсестры с высшим образованием, то есть имеющие степень бакалавра сестринского дела. Новая должность, утвержденная приказом Минздрава РФ, носит название «медицинская сестра-специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся».

«Министерство здравоохранения считает, что врач, по сути, не нужен в образовательных учреждениях, так как там оказывают только первую помощь, происходят отбор на вакцинацию и проверка справок», - сообщила на брифинге в четверг, 3 сентября, первый замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

В серьезных случаях в школу вызывают скорую помощь или участкового врача.

Работающих сейчас в образовательных учреждениях медсестер пригласят на учебу. Предполагается повышение квалификации в 2 этапа, курсы в Пензенской области стартуют уже в октябре.

По словам Марины Воробьевой, школьных медсестер научат в числе прочего правильному общению с ребенком.

«То есть дети и медицинские работники будут коммуницировать между собой», - пояснила она.