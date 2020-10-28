Пензенский Роспотребнадзор пояснил, где нужно носить маски

28.10.2020 | 12:59

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области уточнили, в чем заключается соблюдение масочного режима, введенного по всей стране со среды, 28 октября.

Документ обязывает носить гигиенические маски для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

«Под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек», - пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Пензенской области масочный режим введен с 30 апреля. Ношение защитной маски стало обязательным для тех, кто пользуется общественным транспортом, посещает организации, учреждения, места массового скопления людей.

Если в первое время жители области старались соблюдать эти правила, то со временем многие стали пренебрегать масками. В октябре меры против «безмасочников» ужесточились. Так, в Заречном отказались возить таких пассажиров на общественном транспорте. Мэр Кузнецка Сергей Златогорский распорядился проводить рейды по магазинам и торговым местам.

Аналогичные меры приняты в областном центре. Проводится мониторинг магазинов и общественного транспорта, кассиры отказываются обслуживать покупателей без средств индивидуальной защиты.

Требование носить маски расколола общество на два лагеря: одни принимают меры предосторожности и требуют этого же от окружающих, другие считают их бессмысленными. Спорам положило конец постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, согласно которому с 28 октября масочный режим вводится по всей стране. Его нарушители могут поплатиться на сумму от 1 000 до 30 000 рублей.

В этот же день губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции, организованной информагентством ТАСС, подчеркнул, что в работе его коллег, а также сотрудников Росгвардии и полиции, патрулирующих улицы и места массового скопления людей, делается акцент на профилактике, а не на жестких санкциях.

Также 28 октября в Пензенской области продлили режим повышенной готовности до 12 ноября включительно.