Сетевое издание|18+|Среда|28 окт 2020|14:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Пензенский Роспотребнадзор пояснил, где нужно носить маски

Печать

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области уточнили, в чем заключается соблюдение масочного режима, введенного по всей стране со среды, 28 октября.

Документ обязывает носить гигиенические маски для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

«Под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек», - пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Пензенской области масочный режим введен с 30 апреля. Ношение защитной маски стало обязательным для тех, кто пользуется общественным транспортом, посещает организации, учреждения, места массового скопления людей.

Если в первое время жители области старались соблюдать эти правила, то со временем многие стали пренебрегать масками. В октябре меры против «безмасочников» ужесточились. Так, в Заречном отказались возить таких пассажиров на общественном транспорте. Мэр Кузнецка Сергей Златогорский распорядился проводить рейды по магазинам и торговым местам.

Аналогичные меры приняты в областном центре. Проводится мониторинг магазинов и общественного транспорта, кассиры отказываются обслуживать покупателей без средств индивидуальной защиты.

Требование носить маски расколола общество на два лагеря: одни принимают меры предосторожности и требуют этого же от окружающих, другие считают их бессмысленными. Спорам положило конец постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, согласно которому с 28 октября масочный режим вводится по всей стране. Его нарушители могут поплатиться на сумму от 1 000 до 30 000 рублей.

В этот же день губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции, организованной информагентством ТАСС, подчеркнул, что в работе его коллег, а также сотрудников Росгвардии и полиции, патрулирующих улицы и места массового скопления людей, делается акцент на профилактике, а не на жестких санкциях.

Также 28 октября в Пензенской области продлили режим повышенной готовности до 12 ноября включительно.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Спорам положило конец постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации,
Ага,положило прям.теперь по две маски напялим,чтоб наверняка.

Гость||

Тротуар улицы - общественное место?

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Спорам положило конец постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации,
Ага,положило прям.теперь по две маски напялим,чтоб наверняка.
Ты, хотя бы, одну надень. А две - от жадности лопнешь.

Гость||

Гость писал(a):

Ты, хотя бы, одну надень. А две - от жадности лопнешь.
Я когда из ума выживу и то не надену.

Гость||

Жаба одну-то не позволяет надевать. Нашли, чем гордиться.

Гость||

Гость писал(a):

Тротуар улицы - общественное место?
Да, если больше 50 человек.

А вот за употребление спиртных напитков или появление в нетрезвом виде - не важно сколько.

Учи матчасть, а не выдумывай.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Ты, хотя бы, одну надень. А две - от жадности лопнешь.
Я когда из ума выживу и то не надену.
Ты и выжил. Из ума. Не носи!

Гость||

«Под местом массового пребывания людей понимается территория ... на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек». Пояснили они или запутали?

Гость||

50 человек может где угодно находится (при определенных условиях). Фраза звучит некорректно. Нужно было написать сколько человек в этот момент времени реально находится в данном месте.

Гость||

Гость писал(a):

«Под местом массового пребывания людей понимается территория ... на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек». Пояснили они или запутали?
Тротуар улицы - общественное место?

Да, если больше 50 человек.

А вот за употребление спиртных напитков или появление в нетрезвом виде - не важно сколько.

Учи матчасть, а не выдумывай.

Гость||

Даже пояснить толком не смогли. При определенных условиях... Могут или не могут.

Гость||

Гость писал(a):

50 человек может где угодно находится (при определенных условиях). Фраза звучит некорректно. Нужно было написать сколько человек в этот момент времени реально находится в данном месте.
Это только таким, как ты, ....... не понятно...

Гость||

Сам учи

Гость||

Лижи глубже

Гость||

Гость писал(a):

Даже пояснить толком не смогли. При определенных условиях... Могут или не могут.
Для особо одаренных. Если 49 (быстро подсчитай) человек, можешь без маски в общ.местах. Если больше 50 чел - быстро натягивай маску, после чего начинай острить.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте