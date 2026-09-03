В Кузнецке ремонтируют пешеходные мосты через Труев

Общество

В Кузнецке ремонтируют пешеходные мосты через Труев
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В Кузнецке приводят в порядок пешеходные мосты через реку Труев. О проделанной работе в четверг, 3 сентября, рассказал глава города Виктор Агафонов.

Он отметил, что на состояние переправ в последнее время вызывало нарекания жителей, «и абсолютно справедливо».

В Кузнецке ремонтируют пешеходные мосты через Труев

По словам чиновника, уже отремонтирован мост между улицами Набережной и Заречной. Здесь укрепили настил, установили новые пролеты, починили перила.

В Кузнецке ремонтируют пешеходные мосты через Труев

Также безопасной стала конструкция на улице Сызранской.

«А сейчас готовим материалы для ремонта моста рядом с улицей Орджоникидзе, 57а. Планируем все закончить до 15 сентября», - резюмировал Виктор Агафонов.

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