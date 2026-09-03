Пензенских детей будут осматривать в передвижных комплексах

С 1 января 2028 года в Пензенской области детей, поступающих в сады и школы, смогут обследовать в передвижных мобильных комплексах. Первый замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева сообщила об этом на брифинге в правительстве в четверг, 3 сентября.

Поставка комплексов началась уже в этом году. 2 придут в Пензенскую область в ноябре, еще 2 ожидаются в 2028-м.

«Они созданы специально для проведения профилактических осмотров детей. То есть если ребенку перед школой потребуется осмотр, он не ходил в детский сад, мама может созвониться с поликлиникой, и вот этот мобильный комплекс приедет к нему домой и посмотрит его дома. Врачи-специалисты возьмут у него анализы», - пояснила Марина Воробьева.

Прежде всего новшество будет удобно жителям районов, где редко выпадает возможность собрать всех специалистов, которые бы осмотрели детей.

Воробьева добавила, что уже сейчас в регионе отменены обязательные предварительные медосмотры при поступлении в детские сады и школы, но сохранены ежегодные профилактические обследования у специалистов.

При поступлении в школу дети проходят осмотр непосредственно в дошкольном учреждении. Их проверяют выездные врачебные бригады в период с февраля по май.

Те, кто не ходил в детсад, посещают поликлинику в плановом порядке. Информацию об их здоровье медучреждения передают автоматически. Родителям больше не нужно собирать справки.

При поступлении в детский сад будет достаточно осмотра педиатра и анализа на энтеробиоз - если ребенок уже прошел медосмотр в поликлинике в год поступления в учреждение.