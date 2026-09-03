В Пензе почтили память жертв бесланской трагедии

Общество

В Пензе почтили память жертв бесланской трагедии
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В четверг, 3 сентября, в сквере «Афганские ворота» пензенцы почтили память жертв бесланской трагедии. Здесь состоялся митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

22 года назад во время торжественной линейки боевики захватили школу в североосетинском Беслане. Три бесконечных дня они удерживали в заминированном спортзале более 1 100 человек, без еды и воды. В результате теракта погибли 334 человека, из них 186 - дети.

В Пензе почтили память жертв бесланской трагедии

«Сегодня мы вновь вспоминаем о трагических событиях в Беслане - той боли, которая навсегда останется с нами. Нет большего горя для родителей, чем потеря своих детей, проститься с теми, кого уже никогда не вернуть. Память о трагедии должна служить предупреждением будущим поколениям. Наш долг сегодня - сделать все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось», - отметил глава города Олег Денисов, обращаясь к собравшимся.

В Пензе почтили память жертв бесланской трагедии

В память о жертвах, погибших от рук террористов, объявили минуту молчания. Затем участники митинга возложили цветы к памятнику воинам, погибшим на Северном Кавказе.

«Во время мероприятия прозвучали патриотические песни, была организована выставка работ учеников детских художественных школ «Дети против террора», - уточнили в администрации Пензы.

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