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Общество

В Заречном получилось ускорить оказание помощи на дому заболевшим

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Медики Заречного теперь оказывают первичную помощь на дому 40-50 заболевшим горожанам в день. Значительно ускорить процесс получилось благодаря переданным в МСЧ-59 дополнительным автомобилям, принадлежащим администрации.

О том, что глава Заречного Олег Климанов, отдал терапевтам медсанчасти два транспортных средства, стало известно 15 октября. Такое решение было принято из-за возросшего количества горожан, заразившихся ОРВИ или COVID-19.

19 октября на совещании в администрации города подвели итоги передачи машин.

Если ранее за одну смену терапевт успевал осмотреть не всех пациентов (по нормам – 6) и заканчивал обход около полуночи, то теперь в день получается помочь более чем 40 горожанам.

На данный момент на 24 участках в Заречном работают 7 специалистов.

«Глава города Олег Климанов принял решение передать еще два автомобиля МП «Автотранс» во временное пользование педиатрам детской поликлиники», - добавили в администрации Заречного.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/id389874104
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Гость||

А в Пензе это сделать невозможно?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

то теперь в день получается помочь более чем 40 горожанам.
берем 8 часовой рабочий день - это 8*60 = 480 минут 480/40 = 12 минут на пациента с учетом дороги и подняться спуститься в квартиру. ЗА это время можно осмотреть и выписать назначение?

Гость||

Гость писал(a):

берем 8 часовой рабочий день - это 8*60 = 480 минут 480/40 = 12 минут на пациента с учетом дороги и подняться спуститься в квартиру. ЗА это время можно осмотреть и выписать назначение?
они уже сами не понимают что несут... отдали 2 машины и сразу в шесть раз больше людей осматривают... а до этого они пешком ходили???

Имя: Гость
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