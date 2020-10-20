В Заречном получилось ускорить оказание помощи на дому заболевшим

20.10.2020 | 12:30

Медики Заречного теперь оказывают первичную помощь на дому 40-50 заболевшим горожанам в день. Значительно ускорить процесс получилось благодаря переданным в МСЧ-59 дополнительным автомобилям, принадлежащим администрации.

О том, что глава Заречного Олег Климанов, отдал терапевтам медсанчасти два транспортных средства, стало известно 15 октября. Такое решение было принято из-за возросшего количества горожан, заразившихся ОРВИ или COVID-19.

19 октября на совещании в администрации города подвели итоги передачи машин.

Если ранее за одну смену терапевт успевал осмотреть не всех пациентов (по нормам – 6) и заканчивал обход около полуночи, то теперь в день получается помочь более чем 40 горожанам.

На данный момент на 24 участках в Заречном работают 7 специалистов.

«Глава города Олег Климанов принял решение передать еще два автомобиля МП «Автотранс» во временное пользование педиатрам детской поликлиники», - добавили в администрации Заречного.