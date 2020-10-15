Глава Заречного отдал врачам автомобили администрации

Из-за неблагоприятной эпидемической обстановки, сложившейся в Заречном, в городском оперативном штабе решили выделить дополнительные автомобили для участковых врачей.

Медики уже получали добавочные машины. Так, два транспортных средства им отдало ПО «Старт» и одно - МП КБУ. Однако число заболевших увеличилось, и автомобилей оказалось мало.

«Сегодня принял решение передать в медико-санитарную часть два автомобиля, которые обслуживают сотрудников администрации», - написал глава закрытого города Олег Климанов в четверг, 15 октября, на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Машины уже начали возить терапевтов для оказания неотложной помощи подхватившим инфекцию горожанам.

Ранее сообщалось, что ежедневно в городе госпитализируют около 10 человек со средней и тяжелой формой коронавируса. На данный момент инфекционное отделение МСЧ-59 заполнено, для заразившихся создали 25 койко-мест в перинатальном центре, который закрыли для рожениц.