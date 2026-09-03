Композицию из таганаитов поставили около пензенского драмтеатра

Известная горожанам композиция из 3 таганаитов теперь стоит у областного драмтеатра. Об этом рассказал глава Пензы Олег Денисов в четверг, 3 сентября.

Прежде арт-объект находился в сквере Славы. Летом 2020 года, когда там началась реконструкция, камни убрали и отправили на хранение в МУП «Зеленое хозяйство».

О решении разместить таганаиты между драмтеатром и зданием бывшего Мясного пассажа стало известно в феврале 2024-го. В августе 2026-го в мэрии вернулись к вопросу и оставили идею в силе.

Таганаиты появились в Пензе в июле 2006 года по инициативе губернатора Василия Бочкарева. Их привезли с уральских рудников.

Бытует мнение, что камни приносят удачу в любви и семейной жизни. За 14 лет множество пензенских молодоженов успели прикоснуться к ним «на счастье».

«В ближайшие дни здесь появятся информационная табличка и ангелочек-купидон. Приходите загадывать желания!» - пригласил Олег Денисов.