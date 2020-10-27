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Общество

Мэр Пензы предоставит пять служебных автомобилей медикам

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Мэр Пензы Андрей Лузгин принял решение предоставить пять служебных автомобилей врачам городских поликлиник. Об этом он сообщил во время оперативного совещания в администрации во вторник, 27 октября.

Чиновники обсуждали меры борьбы с распространением коронавируса, рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, работу волонтеров, служб срочной социальной помощи.

Аналогичное решение ранее принял мэр Заречного Олег Климанов. В медико-санитарную часть № 59 были направлены два автомобиля, которые ранее обслуживали сотрудников администрации. Машины начали возить терапевтов для оказания неотложной помощи подхватившим инфекцию людям.

26 октября на совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев распорядился обеспечить транспортом участковых врачей, чтобы не допускать ситуации, когда обращающийся за помощью житель региона вынужден ждать прихода доктора на дом 3-4 дня.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

А месяц назад ты где был, не знаешь, что люди умирают,брошены без медпомощи теперь все с зареченца пример кинуться брать

Гость||

На днях в ГИБДД поступила 31 служебная автомашина ШКОДА. Спрятали и молчат.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мэр Пензы Андрей Лузгин принял решение предоставить пять служебных автомобилей врачам городских поликлиник.
Когда мэр Пензы представит программу сохранения и развития троллейбусного движения?

Гость||

Вот эти служебные школы отдать медикам и машины, которые чинков возят в Минздрава и правительстве отдать, на маршрутках доедут, толку от них ноль, шелуха

Гость||

Ребята, если задуматься, это же полная задница... что даже отечественные чиновники вынуждены со скрипом "от себя отрывать", настолько наша система медпомощи развалена...

"Проклятые девяностые" скоро покажутся раем благодаря неустанному труду оптимизаторов

Гость||

Он им в гаражах нашёл старые 31 волги,пусть катаются.

Имя: Гость
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