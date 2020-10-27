Мэр Пензы предоставит пять служебных автомобилей медикам

27.10.2020 | 17:45

Мэр Пензы Андрей Лузгин принял решение предоставить пять служебных автомобилей врачам городских поликлиник. Об этом он сообщил во время оперативного совещания в администрации во вторник, 27 октября.

Чиновники обсуждали меры борьбы с распространением коронавируса, рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, работу волонтеров, служб срочной социальной помощи.

Аналогичное решение ранее принял мэр Заречного Олег Климанов. В медико-санитарную часть № 59 были направлены два автомобиля, которые ранее обслуживали сотрудников администрации. Машины начали возить терапевтов для оказания неотложной помощи подхватившим инфекцию людям.

26 октября на совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев распорядился обеспечить транспортом участковых врачей, чтобы не допускать ситуации, когда обращающийся за помощью житель региона вынужден ждать прихода доктора на дом 3-4 дня.