Полина Коннова: Развитие бизнеса невозможно без автоматизации HR

22.10.2020 | 13:18

Заместитель генерального директора по управлению персоналом «Дамате» Полина Коннова приняла участие в III Всероссийском форуме «Производственный персонал 2020», который проходил 15-16 октября в Москве.

На мероприятии собралось более 50 представителей крупных производственных компаний из разных отраслей. Присутствовали представители Kelly Services, Henkel, корпорации «Технониколь». Организатором выступила компания Interforum. Аудиторией традиционно стали руководители компаний, НR-директора и специалисты по работе с персоналом, аналитики.

На примере успешно реализованных проектов участники рассмотрели вопросы подбора, удержания, обучения персонала, автоматизации HR-процессов на производственных предприятиях, а также тенденции сферы HR.

Полина Коннова заинтересовала публику темой «Стратегия управления эффективностью посредством автоматизации HR-процессов на предприятиях в АПК». Ее доклад стал единственным на форуме, в котором был приведен опыт комплексного внедрения системы решений в области управления эффективностью через автоматизацию HR-процессов.

В выступлении рассказывалось о стратегии на примере ГК «Дамате».

Компания с 2017 года реализует комплексный подход к автоматизации всех функций HR - от определения потребности в персонале и его поиска до автоматизации систем отчетности и анализа HR-метрик. Это позволило ускорить сроки закрытия вакансий в 2,5 раза благодаря выбору новых источников привлечения персонала.

Кроме того, были оптимизированы сроки принятия решения о найме сотрудников: «Дамате» ввела возможность дистанционного и автоматизированного тестирований, оценивающих как профессиональные компетенции, так и психологические особенности.

Создание корпоративного университета в формате системы дистанционного обучения позволило организовать быстрое и комплексное обучение персонала. В компании была разработана система сбалансированных показателей и внедрена автоматизированная система управления талантами и эффективностью сотрудников, что позволило повысить производительность труда.

По мнению Полины Конновой, агропромышленный комплекс сегодня - это одна из самых динамично развивающихся отраслей. Уже невозможно представить сельхозпредприятия без систем искусственного интеллекта.

«Объекты «Дамате» являются трендсеттерами новых инструментов и инноваций в АПК. Наши производственные мощности - это космические корабли, с высокой скоростью внедрения изменений, с постоянно развивающимися технологиями. В таком бизнесе просто невозможно оставаться в аналоговом HR. И конечно, чтобы произвести трансформацию, нужен комплексный подход через автоматизацию всех HR-функций.

Сегодня мы успешно применяем новые инструменты подбора и оценки персонала, обучения, прогрессивные системы мотивации и автоматизированные системы учета, последние решения в области коммуникации с сотрудниками. Все эти инструменты влияют не только на HR, но и на весь бизнес в целом, тем самым в очередной раз подтверждая, что HR-отдел сегодня - это основной бизнес-партнер», - отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом.