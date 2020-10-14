Пензенцы смогут приобрести iPhone 12 и iPhone 12 Pro с 23 октября

14.10.2020 | 16:38

Представители компании Apple презентовали новые модели смартфона iPhone. Это iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

По словам разработчиков, главная особенность товаров из новой линейки - поддержка технологии беспроводных сетей 5G.

Смартфоны оснащены OLED-дисплеем, стекло защищено по современной сверхпрочной технологии Ceramic Shield. Гаджет стал на 11% тоньше и на 15% легче предыдущей модели.

Как и предшественник, iPhone 12 имеет двойную камеру, а у iPhone 12 Pro Max их три - для телефотосъемки.

«Предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro откроется 21 октября, с 23 октября они поступят в продажу. Предзаказ на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max начнется 6 ноября, с 13 ноября стартуют продажи этих моделей. Стоимость iPhone 12 начинается от 79 990 рублей, iPhone 12 mini - от 69 990 рублей, iPhone 12 Pro - от 99 990 рублей, iPhone 12 Pro Max - от 109 990 рублей. Версия 12 Pro Max на 512 гигабайт будет стоить 140 тысяч рублей.

Продажи смартфонов Apple за девять месяцев 2020 года выросли в сети «МегаФон Ритейл» на 18% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», - отметил генеральный директор «МегаФон Ритейл» Андрей Левыкин.