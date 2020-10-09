Более 10 000 жителей области страдают психическими расстройствами

09.10.2020 | 09:28

Пензастат обнародовал данные о количестве жителей региона с расстройствами поведения и психическими расстройствами.

В 2019 году такие диагнозы впервые поставили 3 830 людям, в том числе детям в возрасте от 0 до 17 лет (24,9% случаев). В 2018-м в поле зрения специалистов попали 4 821 человек (доля несовершеннолетних составила 19,7%).

На 31 декабря 2019 года под диспансерный наблюдением психиатров находилось 10 684 жителя региона (10 944 – на ту же дату в 2018-м). Доля несовершеннолетних пациентов равнялась 19,9%.

«Консультативно-лечебная помощь оказана 2019 году 25 486 больным психическими расстройствами и расстройствами поведения, в 2018-м - 27 919», - рассказали в Пензастате.

В декабре 2019 года в психоневрологических учреждениях области оказывали помощь 1 691 жителю (1 734 - в 2018-м), 9% из них - дети (8,9% - в 2018-м).