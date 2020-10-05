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Общество

В области за год сократилось число терапевтов, педиатров и гинекологов

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В понедельник, 5 октября, Пензастат обнародовал статистику о численности врачей разных специальностей в регионе.

В 2019 году в Пензенской области насчитывалось 5 562 врача, это на 11 человек больше, чем в 2018-м.

1 432 специалиста работали терапевтами (1 436 - в 2018-м), 488 - педиатрами (509 - в 2018-м), 318 - акушерами-гинекологами (324 – в 2018-м).

В 2019 году статистики отметили увеличение числа хирургов и стоматологов. По первому профилю оказывали помощь 599 специалистов (584 - в 2018-м), по второму - 576 (555 - в 2018-м).

«Из общей численности врачей региона 3 724 (71,6 чел. на 10 000 населения) работают в Пензе, 390 (27,8) - в Кузнецке, 265 (40,5) - в г. Заречном, 158 (25,8) - в Пензенском районе, 154 (19,3) - в Нижнеломовском, 151 человек (24,6) - в Сердобском», - отметили в Пензастате.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Ек сократилось, а оптимизировалось. Это-отрицательный рост.

Гость||

А если отрицательный рост достигнет нуля, то это будет прорыв.

Гость||

отличный рывок

Гость||

нет времени на раскачку

Гость||

Все в коммерции.

Гость||

Да, много каждый день на кладбище самоизолируются.

Гость||

А чойта сократилось? Их же всех, по заявлениям прокремлевских сми, хорошо поддержали во время эпидемии... Казалось бы, после такой государственной поддержки, а тут еще и прививку от ковиды в первых лицах... - да у них очереди из желающих должны быть...

Или в Изумрудном городе, из изумрудов, одно только название?

Гость||

Всё строго по новой конституции! Сами же за неё проголосовали.

Имя: Гость
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