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Общество

Потерявшая зубы в ДТП пензячка засудила виновника

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В Пензе 23-летней горожанке выплатят компенсацию морального вреда за полученные травмы и потерянные зубы. Молодая женщина стала жертвой ДТП.

Авария произошла ночью 18 июля 2017 года на нерегулируемом перекрестке у дома № 214 на улице Терновского. Пензячка была пассажиркой «Лады-Приоры». Виновницей ДТП признали 31-летнюю автолюбительницу, управлявшую Ford Focus. Она нарушила правила движения, при повороте налево не уступив дорогу «Приоре». Произошло столкновение, в котором пострадала пассажирка отечественного авто.

«Женщина получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, закрытых множественных переломов костей лицевого скелета и других телесных повреждений, квалифицированных заключением эксперта как вред здоровью средней тяжести», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Пострадавшая долгое время лечилась и прошла через протезирование зубов. Нарушительницу суд лишил права управлять транспортными средствами на полтора года.

«Истица обратилась в суд с требованием о взыскании в ее пользу с виновницы ДТП компенсации морального вреда в размере 300 000 рублей», - добавила Светлана Артамонова.

Служители Фемиды иск удовлетворили частично. Автоледи выплатит пострадавшей 150 000 рублей.

Что касается требования пензячки взыскать материальный ущерб с виновницы, то этот иск будет рассмотрен судом отдельно.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Вот и правильно.

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