В Спутнике акция «Ночь кино» собрала множество зрителей

31.08.2020 | 16:46

Город Спутник стал площадкой ежегодной российской акции «Ночь кино». В субботу, 29 августа, сотни киноманов заполнили амфитеатр фонтанной площади микрорайона. С 20:00 на большом экране транслировали самые кассовые отечественные ленты последнего года.

Больше всего зрителей собрал показ анимационного фильма «Иван Царевич и Серый волк - 4». На этот сеанс семьи шли в полном составе. Дети были в восторге, а родители отмечали особую атмосферу таких киновечеров.

Следует отметить, что вечерние киносеансы в Спутнике летом традиционны. Как правило, они проходят по будням, с понедельника по четверг, в 19:00.

Подробная информация о событиях в микрорайоне размещена на сайте penza-sputnik.ru в разделе «Афиша».