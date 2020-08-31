Сетевое издание|18+|Понедельник|31 авг 2020|17:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+31oC
+32oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+28oC
+29oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Спутнике акция «Ночь кино» собрала множество зрителей

Печать

Город Спутник стал площадкой ежегодной российской акции «Ночь кино». В субботу, 29 августа, сотни киноманов заполнили амфитеатр фонтанной площади микрорайона. С 20:00 на большом экране транслировали самые кассовые отечественные ленты последнего года.

Больше всего зрителей собрал показ анимационного фильма «Иван Царевич и Серый волк - 4». На этот сеанс семьи шли в полном составе. Дети были в восторге, а родители отмечали особую атмосферу таких киновечеров.

Следует отметить, что вечерние киносеансы в Спутнике летом традиционны. Как правило, они проходят по будням, с понедельника по четверг, в 19:00.

Подробная информация о событиях в микрорайоне размещена на сайте penza-sputnik.ru в разделе «Афиша».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте