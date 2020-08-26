В «Новых берегах» первые жильцы отметили новоселье в доме «Дамате»

26.08.2020 | 14:39

В среду, 26 августа, в селе Богословка Пензенской области состоялось торжественное мероприятие: в доме, который группа компаний «Дамате» построила в арт-квартале «Новые берега», отметили новоселье первые жильцы.

«Дамате» стала партнером благотворительного проекта «Новые берега» летом 2019 года и вложила в его реализацию 27 млн рублей. Благодаря финансированию «Дамате» был построен двухэтажный дом, а также площадка под сцену на центральной площади.

В строительстве дома, сданного в июле, использовались передовые разработки для формирования доступной среды, в числе которых система «Умный дом» для управления с помощью голоса вентиляцией, светом и отоплением.

Основными резидентами стали 22 человека с инвалидностью из Пензы, Петрозаводска, Хабаровского и Красноярского краев. Помимо них каждый месяц в дом «Дамате» в «Новых берегах» будут приезжать до 20 человек из разных регионов страны для получения уникального инклюзивного опыта. Для их размещения предусмотрена большая двухэтажная квартира.

В торжественном открытии приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Федерального Cобрания Российской Федерации Андрей Турчак, заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, первый заместитель начальника департамента инвестиций ОАО «РЖД» Сергей Перников, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, глава Пензенской митрополии владыка Серафим. Группу компаний «Дамате» представили соучредители Наум Бабаев и Рашид Хайров.

Экскурсию по арт-поместью «Новые Берега» провела исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Квартал Луи» Мария Львова-Белова. Высокие гости посетили компьютерный класс, где специалисты в области инклюзии продемонстрировали отечественные средства реабилитации для инвалидов, гончарную мастерскую, швейных цех, строящийся образовательный центр, выставку работ резидентов-художников арт-поместья и кафе «Новые берега».

«Строительство дома в «Новых берегах» стало первым и очень успешным опытом сотрудничества с благотворительной организацией Марии Львовой-Беловой. В ней мы нашли надежного партнера, способного реализовать масштабные проекты в оптимальные сроки с очень высоким качеством. В наших планах продолжить сотрудничество с Марией. Следующим проектом станет запуск цеха по производству полуфабрикатов», - сказал в приветственном слове учредитель и генеральный директор группы компаний «Дамате» Рашид Хайров.

Цех полуфабрикатов «Дамате» на территории арт-квартала «Новые берега» начнет работать осенью. Его сотрудниками станут люди с инвалидностью, проживающие в поместье. Строительство завершено, цех полностью укомплектован оборудованием. Производственная мощность позволяет производить до 400 кг изделий в сутки.

Сейчас ассортимент включает пельмени двух видов: «Свинина-говядина» и «Индейка». В перспективе добавятся рубленые полуфабрикаты и колбаски. Эту продукцию планируется поставлять в социальные учреждения Пензенской области под собственным брендом «Новые берега».

Общая стоимость проекта «Новые берега» составляет 190 млн рублей, он реализуется на деньги президентского гранта и пожертвования благотворителей.