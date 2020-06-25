42% новых случаев коронавируса пришлось на Заречный

25.06.2020 | 11:38

В четверг, 25 июня, список муниципальных образований Пензенской области, в которых выявили новых зараженных коронавирусом, оказался коротким.

По данным регионального оперативного штаба, из 70 пациентов, диагноз которых подтвердился за последние сутки, 36 - жители Пензы, 30 - Заречного, 2 - Бессоновского района, по 1 - Пензенского и Лопатинского.

За все время в Заречном опасную инфекцию подхватили 189 человека.

Утром 25-го числа глава закрытого города Олег Климанов сообщал, что, по состоянию на 24.06.2020, 53 пациента проходят лечение в стационаре, 316 человек лечатся амбулаторно, 381 выздоровел.

В Пензенской области с начала пандемии COVID-19 выявили у 4 593 жителей, из них 4 100 выписались, 37 умерли.