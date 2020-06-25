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Общество

42% новых случаев коронавируса пришлось на Заречный

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В четверг, 25 июня, список муниципальных образований Пензенской области, в которых выявили новых зараженных коронавирусом, оказался коротким.

По данным регионального оперативного штаба, из 70 пациентов, диагноз которых подтвердился за последние сутки, 36 - жители Пензы, 30 - Заречного, 2 - Бессоновского района, по 1 - Пензенского и Лопатинского.

За все время в Заречном опасную инфекцию подхватили 189 человека.

Утром 25-го числа глава закрытого города Олег Климанов сообщал, что, по состоянию на 24.06.2020, 53 пациента проходят лечение в стационаре, 316 человек лечатся амбулаторно, 381 выздоровел.

В Пензенской области с начала пандемии COVID-19 выявили у 4 593 жителей, из них 4 100 выписались, 37 умерли.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А это как понять-всего в Заречном 189, 381 выздоровел,316 амбулаторно и...

Гость||

Все беды от этого заречного.

Гость||

Все беды от тех ,кто не соблюдают и не берегут своих детей!

Уж очень много "неверующих" в Пензе !

Гость||

Гость писал(a):

А это как понять-всего в З
Тебе и знать не надо. И понимать ни к чему - головку натруждать.

Гость||

Заварить ворота!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За все время в Заречном опасную инфекцию подхватили 189 человека.
А почему на официальном сайте ФМБА России другие данные? На 24 июня в Заречном - 807 подтвержденных диагнозов и 381 выздоровевший

Гость||

Гость писал(a):

А почему на официальном сайте ФМБА России другие данные? На 24 июня в Заречном - 807 подтвержденных диагнозов и 381 выздоровевший
Судя по всему, потдвержденные диагнозы, при безсимптомном течении covid 19 не включаются в статистику заболеваний. Отсюда и разница.

От 27 05 2020:

В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носитель-ство вируса и кодировать рубрикой Z22.8. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются.

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А на сайте ФМБА публикуют все подтвержденные диагнозы.

И это все о них:

Утром 25-го числа глава закрытого города Олег Климанов сообщал, что, по состоянию на 24.06.2020, 53 пациента проходят лечение в стационаре, 316 человек лечатся амбулаторно, 381 выздоровел.

Имя: Гость
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