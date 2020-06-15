Названы преимущества аренды 1С у компании «СервисКлауд»

15.06.2020 | 10:13

В любой схеме «Дистрибьютор-Поставщик» всегда есть пул так называемых любимчиков публики. Среди них попадаются как заслуженные лидеры рынка, так и те, кто переживает временный пик популярности.

Один из пользователей решил сравнить два продукта: 1С от независимой компании «СервисКлауд» и 1С «Фреш». Каждая предлагает услугу аренды 1С, имеет сервис технической поддержки и широкий выбор тарифов. Но в этом сравнении, по мнению пользователя, объективно лидирует «СервисКлауд».

Знакомство с компанией начинается с сайта. Пользователь отмечает, что сайт разработчика выглядит более «скучно», чем у «СервисКлауд». Возможно, по той причине, что ему как дистрибьютору есть с кем конкурировать, а разработчик один такой.

Некоторые разделы сайта, например «Тарифы», построены таким образом, что в них приходится «вчитываться». Это неудобно, считает посетитель.

У «СервисКлауд» индивидуальный дизайн, что выделяет компанию в сравнении с другими провайдерами, сайт регулярно дорабатывается таким образом, чтобы найти на нем требуемую информацию было удобно. Более того, разработчики предусмотрели «Инструменты для бухгалтера», «Блог Scloud» и «Самоучитель 1С», что может оказать реальную поддержку, даже если посетитель не является клиентом компании.

Что касается технической поддержки, то разработчик вместе со своим продуктом 1С «Фреш» предлагает круглосуточную помощь, выделил телефон горячей линии, предусмотрел адрес электронной почты, но не создал онлайн-чат с представителем компании для оперативного решения вопросов.

У некоторых из-за этого возникли проблемы. Во-первых, многие уже привыкли общаться в чатах, и эта форма взаимодействия с компанией стала нормой. Во-вторых, телефон может быть загружен, и поэтому решить что-то быстро не получится. В-третьих, даже имеющиеся способы обратиться за техподдержкой нельзя назвать удовлетворительными: ждать ответа можно долго.

У компании «СервисКлауд» и телефон, и почта, и онлайн-чат работают бесперебойно, обращения рассматриваются оперативно.

Разница между компаниями «СервисКлауд» и «Фреш», по мнению пользователя, еще и в том, что у последней нет возможности дорабатывать конфигурацию. В «СервисКлауд» пользователь может обратиться за доработкой, и выбор конфигураций более чем достаточный. Самое главное - он сам может ее дополнить.

Из этого посетитель делает вывод, что очевидными плюсами «СервисКлауд» по отношению к «Фреш» являются удобство и польза сайта, более продуманный алгоритм техподдержки и более широкие возможности по работе с конфигурациями.