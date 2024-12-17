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Экономика

Эксперт: аренда квартир подорожает на 50%

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С уменьшением доступности ипотеки будет дорожать аренда жилья. Ожидается повышение стоимости съема на 50% в первом полугодии 2025-го.

Об этом в интервью изданию «Газета.ру» рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута. По его словам, многие люди, которые собирались отказаться от аренды жилья и купить свое, передумали в связи с изменившимися условиями. Для них арендный платеж пока выгоднее, чем ипотечный.

«Я ожидаю постепенный рост арендных ставок в ближайшие месяцы, особенно в первой половине 2025 года. Этот рост составит примерно 50%, но резких скачков не будет, так как начало года - традиционно спокойный период на рынке», - отметил эксперт.

Также аренда квартиры подорожает из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ, инфляции. Ракута допустил, что количество доступных вариантов для съема станет сокращаться.

По подсчетам специалистов, медианная цена аренды квартир всех типов в стране по итогам ноября составила 38 000 рублей.

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