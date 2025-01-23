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Из жизни

Сдача жилья в аренду обернулась для хозяина ущербом в 168 000 рублей

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Спасский районный суд встал на сторону владельца квартиры, пострадавшей от безответственного арендатора.

Мужчина заключил с ответчиком договор о найме жилья. Однако временный обитатель не стал дожидаться срока окончания аренды и уехал в неизвестном направлении.

Хозяин, явившись с проверкой, обнаружил, что жилец повредил входную дверь, дверь в ванную, обои в зале, кухне и прихожей. Общая сумма ущерба составила 168 000 рублей.

Мужчина обратился в суд, требуя взыскать с арендатора эти деньги, а также компенсацию морального вреда в 10 000 рублей.

«Исследовав доказательства по делу, суд пришел к выводу о взыскании с ответчика ущерба, причиненного вследствие аренды квартиры, в виде рыночной стоимости услуг по проведению восстановительного ремонта (отделки помещений квартиры)», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.

Так как истец не смог доказать, что временный жилец посягнул на его нематериальные блага и права, в компенсации морального вреда было отказано.

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Источник — фото предоставлено Спасским районным судом
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