Комнаты в Пензе оказались самыми дешевыми

24.01.2025 | 19:43

По итогам 2024 года в Пензе зафиксированы самые низкие цены на аренду комнат в России. Такое жилье популярно у студентов, трудовых мигрантов и несостоятельных граждан страны.

Средняя цена за комнату в Пензе - 8 300 руб./мес. Чуть дороже аренда в Нижнем Тагиле (8 527 руб./мес.), Саранске (8 604 руб./мес.), Белгороде (8 709 руб./мес.) и Орле (8 712 руб./мес.).

Самые дорогие комнаты - в Москве: в среднем их сдают за 23 833 руб./мес. Далее идут Якутск (21 425 руб./мес.), Сочи (18 060 руб./мес.), Хабаровск (17 544 руб./мес.), Петербург (16 748 руб./мес.) и Подмосковье (16 575 руб./мес.).

Рынок переживает период бурного роста ставок аренды. По данным Mirkvartir.ru, в прошлом году из 70 крупных городов России комнаты средней стоимостью ниже 8 000 руб./мес. имелись в 18. В 2025-м таких цен уже нет.

Ставки продолжат расти: в комнаты переселяются те, кто не может «потянуть» увеличившуюся плату за квартиру.