Сетевое издание|18+|Пятница|24 янв 2025|20:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Экономика

Комнаты в Пензе оказались самыми дешевыми

Печать
Telegram

По итогам 2024 года в Пензе зафиксированы самые низкие цены на аренду комнат в России. Такое жилье популярно у студентов, трудовых мигрантов и несостоятельных граждан страны.

Средняя цена за комнату в Пензе - 8 300 руб./мес. Чуть дороже аренда в Нижнем Тагиле (8 527 руб./мес.), Саранске (8 604 руб./мес.), Белгороде (8 709 руб./мес.) и Орле (8 712 руб./мес.).

Самые дорогие комнаты - в Москве: в среднем их сдают за 23 833 руб./мес. Далее идут Якутск (21 425 руб./мес.), Сочи (18 060 руб./мес.), Хабаровск (17 544 руб./мес.), Петербург (16 748 руб./мес.) и Подмосковье (16 575 руб./мес.).

Рынок переживает период бурного роста ставок аренды. По данным Mirkvartir.ru, в прошлом году из 70 крупных городов России комнаты средней стоимостью ниже 8 000 руб./мес. имелись в 18. В 2025-м таких цен уже нет.

Ставки продолжат расти: в комнаты переселяются те, кто не может «потянуть» увеличившуюся плату за квартиру.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте