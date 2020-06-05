Сетевое издание|18+|Пятница|5 июн 2020|17:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В мэрии Пензы рассказали, что делают с дефектными домами в Заре

Печать

В Пензе устраняют дефекты в домах на улицах Новоселов и Сузюмова в микрорайоне Заря, построенных для переселения пензенцев из аварийного жилья.

Разработана проектная документация на капремонт дома № 110 на улице Новоселов дома. До конца ноября будет усилен фундамент. Для нормализации работы системы вентиляции в 47 квартирах установлен 81 вентиляционный клапан.

В доме № 111 клапаны установлены в 18 квартирах. Завершается подготовка проекта строительно-монтажных работ. В июне документация поступит на госэкспертизу, которая должна завершиться в сентябре.

Дефекты в доме № 112 будут устраняться исключительно за счет бюджетных средств, так как генподрядная и субподрядная организации признаны банкротами. Средства заложены в бюджете города. Также за счет городской казны будет подготовлена проектная документация и на дом № 115.

В доме № 113 смонтировано 9 турбовентов на вентиляционном канале и установлено 4 домвента в квартирах.

Завершается разработка проектно-сметной документации по дому № 114. Экспертиза будет готова в сентябре.

Продолжается установка домвентов в доме № 5 по улице Сузюмова. Всего приобретено 50 клапанов, на кровле выполнены работы по утеплению, оштукатуриванию, окраске 15 вентшахт, утеплен деформационный шов.

«При этом большинство жителей от установки домвентов отказались», - отметили в пресс-службе администрации Пензы.

4 июня Октябрьский районный суд Пензы прекратил уголовное дело о строительстве в Заре некачественных домов несмотря на то, что ответчик признал свою вину. Дома были построены в 2015 году, и уголовное преследование было прекращено в связи с истечением срока давности, который составляет два года.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

В мэрии Пензы рассказали, что делают с дефектными домами в Заре
Никто не верит вашим сказкам.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Разработана проектная документация на капремонт дома № 110 на улице Новоселов дома. До конца ноября будет усилен фундамент
Скажу как строитель, это не поможет, не обманывайте сами себя.

Дом продолжит разрушаться чуть медленнее, но неотвратимо.

Гость||

Гость писал(a):

Скажу как строитель, это не поможет, не обманывайте сами себя.

Дом продолжит разрушаться чуть медленнее, но неотвратимо.

"Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения" Марк Твен

Гость||

Дому 110 не поможет капремонт. Его только сносить. Сейчас из-за "ремонта" трещины по стенам пошли еще больше. Плитка в ванной отошла от стены.

Гость||

Гость писал(a):

Дому 110 не поможет капремонт. Его только сносить. Сейчас из-за "ремонта" трещины по стенам пошли еще больше. Плитка в ванной отошла от стены.
Вас никто в этот дом силком не тянул. Смотреть надо, что берешь.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Дефекты в доме № 112 будут устраняться исключительно за счет бюджетных средств, так как генподрядная и субподрядная организации признаны банкротами. Средства заложены в бюджете города. Также за счет городской казны будет подготовлена проектная документация и на дом № 115.
А почему не за личный счёт чиновников ,которые поставили свою подпись под актом приёмки и ввода в эксплуатацию данных домов, и чиновников из городского ,и областного управления курирующих данный проект,ведь они то все на гос.службе,а почему из -за их халатного отношения бюджет должен нести убытки.И вообще там надо было возбуждать 293 УК РФ Халатность ,только не к этому стрелочнику ,а к чиновникам ,которых все знают.

Гость||

под суд застройщика !!! хватит выгораживать бандитов, пора принимать жесткие меры, пусть возвращает деньги в полном объеме которые были потрачены на строительство и прочее, сараи под снос, людям построить хорошие одноэтажные дома в заре каждому по 100-150 метров, тех кто причастен за измену малой родине, запрещен въезд и проживание а так же ведение бизнеса на территории губернии.

Гость||

На Чапаева все исправили и в Заре все исправят !!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте