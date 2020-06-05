В мэрии Пензы рассказали, что делают с дефектными домами в Заре

05.06.2020 | 16:25

В Пензе устраняют дефекты в домах на улицах Новоселов и Сузюмова в микрорайоне Заря, построенных для переселения пензенцев из аварийного жилья.

Разработана проектная документация на капремонт дома № 110 на улице Новоселов дома. До конца ноября будет усилен фундамент. Для нормализации работы системы вентиляции в 47 квартирах установлен 81 вентиляционный клапан.

В доме № 111 клапаны установлены в 18 квартирах. Завершается подготовка проекта строительно-монтажных работ. В июне документация поступит на госэкспертизу, которая должна завершиться в сентябре.

Дефекты в доме № 112 будут устраняться исключительно за счет бюджетных средств, так как генподрядная и субподрядная организации признаны банкротами. Средства заложены в бюджете города. Также за счет городской казны будет подготовлена проектная документация и на дом № 115.

В доме № 113 смонтировано 9 турбовентов на вентиляционном канале и установлено 4 домвента в квартирах.

Завершается разработка проектно-сметной документации по дому № 114. Экспертиза будет готова в сентябре.

Продолжается установка домвентов в доме № 5 по улице Сузюмова. Всего приобретено 50 клапанов, на кровле выполнены работы по утеплению, оштукатуриванию, окраске 15 вентшахт, утеплен деформационный шов.

«При этом большинство жителей от установки домвентов отказались», - отметили в пресс-службе администрации Пензы.

4 июня Октябрьский районный суд Пензы прекратил уголовное дело о строительстве в Заре некачественных домов несмотря на то, что ответчик признал свою вину. Дома были построены в 2015 году, и уголовное преследование было прекращено в связи с истечением срока давности, который составляет два года.