Сетевое издание|18+|Воскресенье|31 мая 2020|12:10
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Общество

В Пензе скончался еще один медик, работавший в скорой помощи

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В воскресенье, 31 мая, в областном минздраве сообщили о смерти 54-летней Елены Захаровой, которая трудилась врачом-педиатром неотложной службы городской детской поликлиники.

Эту работу женщина совмещала с должностью старшего врача оперативного отдела Пензенской областной станции скорой помощи.

Елена Захарова скончалась 30 мая. С 1994 года она трудилась в службе скорой медпомощи врачом-педиатром, позже врачом - анестезиологом-реаниматологом выездной бригады реанимации.

«Коллективы Городской детской поликлиники, Пензенской областной станции скорой медицинской помощи, где большую часть проработала Елена Алексеевна, медицинская общественность региона выражает глубокие соболезнования родным и близким Елены Захаровой», - добавили в пресс-службе министерства здравоохранения.

5 мая стало известно о том, что от пневмонии умерла женщина - фельдшер скорой помощи, работавшая на станции в Пензе.

8 мая появилось сообщение о кончине водителя скорой помощи, трудившегося на станции в Неверкинском районе. Причиной смерти назвали тромбоэмболию легочной артерии на фоне пневмонии.

12 мая стало известно о том, что несколькими днями ранее скончался врач-хирург поликлиники Пензенской районной больницы Виктор Будневский.

15 мая скоропостижно умерла 58-летняя медицинская сестра филиала № 4 городской поликлиники Асия Матурина.

20 мая в областном минздраве рассказали, что ушла из жизни 50-летняя врач скорой помощи. Женщина скончалась от коронавирусной пневмонии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

Вот как даются путинские надбавки

Гость||

ой-ой!

Гость||

Причину смерти не написали

Гость||

Гость писал(a):

Причину смерти не написали
+20 завтра по короне

Гость||

Героизм одних это плата за плата за преступление других

Гость||

Гость писал(a):

Героизм одних это плата за плата за преступление
Бла-бла-бла

Имя: Гость
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