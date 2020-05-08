Сетевое издание|18+|Пятница|8 мая 2020|16:59
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Общество

Минздрав: скончался водитель скорой, «работавший на передовой»

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В пятницу, 8 мая, в пресс-службе пензенского минздрава сообщили о смерти 54-летнего водителя скорой помощи. Мужчина трудился на станции в Неверкинском районе.

Он скончался от тромбоэмболии легочной артерии на фоне пневмонии. Сельчанин страдал несколькими хроническими заболеваниями, в том числе артериальной гипертензией.

«Да, сегодня медицинские работники находятся на передовой. Они в полной мере осознают опасность, честно и добросовестно выполняя свой долг. Это тяжелая утрата для всех нас. Искренне сочувствую родным и близким», - выразил соболезнования глава минздрава области Александр Никишин.

5 мая стало известно о смерти фельдшера скорой помощи, работавшей на станции в Пензе. Женщина умерла от пневмонии. Комментируя ее гибель, коллеги отметили, что в учреждении не хватает средств защиты.

«Наверное, штатный режим и подразумевает то, что почти целыми подстанциями сотрудники СМП заболевают и у них подтверждается на КТ ковид-пневмония, то, что средств индивидуальной защиты не хватает, то, что защитные костюмы стирают прямо на подстанции санитарки, которые госпитализированы с ковид-пневмонией, заставляют стирать пунктовых фельдшеров, а они тоже уже некоторые заболели или госпитализированы. Костюмы даже сохнуть не успевают в гараже, который предназначен для машин СМП.

А то, что после смен все идут домой, где семья, дети, родители, - об этом, наверное, не надо думать? Обработка машин?! Об этом и не слышали ни разу. Оперативный отдел (диспетчерская служба) - и тот имеет нескольких госпитализированных фельдшеров и старших врачей, и никаких мер, даже обработки должной не проводилось», - написали они.

Проведенная на станции проверка опровергла информацию о том, что медики не обеспечены в должной степени защитой.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Кошмар.

Гость||

Они не от ковида умерли???...

Гость||

Соболезную родным!!!!

Гость||

А раньше что? Врачи не находились на передовой? Не общались с зараженными гриппом, пневмонией и прочими заразными заболеваниями? Сейчас хоть кому-то защитные костюмы и маски выдают, а 3 месяца назад даже такого не было! Стыд и позор чинушам, что о врачах только сейчас вспомнили, развалив попутно всю систему здравоохранения, превратив ее в систему здравоЗахоронения!

Гость||

Правда?)) Сразу при проверке "все хорошо" оказалось?)) По-вашему, медики сами себе намерено ухудшают условия?! У нас "все хорошо" только на бумажке!

Гость||

То есть компенсацию семья не получит? Ковид как бы ни при чем?

Гость||

Гость писал(a):

Сразу при проверке "все хорошо" оказалось?
Ага, видимо, от такой хорошей жизни на скорых вторая смерть. И хватает же цинизма вещать, что "они в полной мере осознают опасность, честно и добросовестно выполняя свой долг". Нашли войну и героев, желающих амбразуры закрывать. Ничего не организовали для людей для защиты.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мужчина трудился на станции в Неверкинском районе.
Соболезную... Однако, Неверкинский район, где не было ни одного заражённого вирусом вплоть до последнего времени. Так отчего умер водитель, пусть даже и скорой помощи?.. Уж точно не от вируса. Пневмония - штука, конечно, коварная, имеет очень много разновидностей. И правды мы уж точно не добьёмся, особенно от медиков. У них общая игра с властями.

Гость||

Соболезную родным и близким! Жалко медиков! Они, как в войну - на передовой!

Гость||

Гость писал(a):

Они не от ковида умерли???...
Уже доказанный факт, что ковид вызывает тромбы и бактериальные пневмонии. Вопрос, как у нас в Пензе ковид лечат. Он слишком разнообразен, непредсказуем, а врачи все уставшие и опыт только нарабатывают. Чиновники должны все новинки отслеживать. В московской 52-й больнице пишут, очень успешный опыт лечения. Применяют таргетную медицину, которую используют в онкологии и ревматологии. Переливание плазмы тоже своего подхода требует, с бухты-барахты не перельешь.

Гость||

Гость писал(a):

Так отчего умер водитель, пусть даже и скорой помощи?.. Уж точно не от вируса.
В заголовке же написано - возил ковид.

Гость||

Гость писал(a):

А раньше что? Врачи не находились на передовой? Не общались с зараженными гриппом, пневмонией и прочими заразными заболеваниями? Сейчас хоть кому-то защитные костюмы и маски выдают, а 3 месяца назад даже такого не было! Стыд и позор чинушам, что о врачах только сейчас вспомнили, развалив попутно всю систему здравоохранения, превратив ее в систему здравоЗахоронения!
Вот именно у врачей всегда этот риск присутствует, но только сейчас надо об этом говорить, чтобы истерию нагнать. Раньше что-то никто не вёл статистику, кто из врачей умер и от чего. Сейчас начнётся опять коронабесие, опять во всем коронавирус виноват

Гость||

Ну давай ещё напишем про Александра Матросова, про амбразуру не забудем, закрыл. Халатность всему виной, водитель без маски наверное рулил, чихнули на него кто-то из пациентов, бац! и хронические болезни сразу объявились, как с куста. Вот поди разберись кто виноват.

Гость||

Я считаю, что все это преувеличено, чем нам показывают, раньше все так же болели эта же пневмония была и от неё так же умирали....

Гость||

Гость писал(a):

Я считаю, что все это преувеличено, чем нам показывают, раньше все так же болели эта же пневмония была и от неё так же умирали....
Ну коронавирусом не удалось напугать, подключили пневмонию теперь. Люди вон сами уже просят пневмонии приравнивать к ковиду

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Имя: Гость
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