1 апреля стартовал весенний призыв на военную службу

В среду, 1 апреля, в России стартовал весенний призыв на военную службу, который продлится до 15 июля. В 2026 году кампания пройдет с рядом изменений.

Так, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии станут проводиться в течение всего календарного года, а в традиционные сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря) будет осуществляться отправка новобранцев в места прохождения службы.

Нововведение принято для того, чтобы равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество процедуры отбора граждан.

Также с этого года призывник может не являться в военкомат лично для предоставления отсрочки - если в реестре воинского учета достаточно сведений, необходимых для принятия комиссией обоснованного решения об освобождении от исполнения воинской обязанности.

В прошлом году в рамках осеннего призыва из Пензенской области в армию отправили около 1 000 человек, весной на службу привлекли 1 500 новобранцев.