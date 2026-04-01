Директора учреждений образования взяли на работу родственников

В Пензенской области в нескольких образовательных учреждениях выявили признаки конфликта интересов. Ситуации обсудили на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению во вторник, 31 марта.

Разбирались действия директоров 3 структур - учреждения дополнительного образования, бюджетного профессионального и автономного профессионального заведений.

«Причиной для созыва комиссии стало поступление уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов. В каждом случае речь шла о трудоустройстве близких родственников руководителей в подведомственные им учреждения», - уточнили в областном минобре.

Так, директор учреждения допобразования устроил на должность педагога своего сына, руководитель бюджетного профессионального образовательного учреждения взяла на место лаборантки невестку (жену сына), а директор автономного учреждения принял сестру в качестве помощницы воспитателя.

Комиссия порекомендовала всем им в дальнейшем документально согласовывать с минобром кандидатуры на эти должности.