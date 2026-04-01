Пригородным поездам между Пензой и Кузнецком вернули летнюю остановку

Со среды, 1 апреля, в Пензенской области внесли изменения в график движения пригородных поездов.

Как рассказали в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, возвращается летняя остановка на о. п. 742 км следующим поездам:

- № 7236 Пенза-I - Кузнецк (отправление в 20:30, о. п. 742 км - 21:06-21:07, прибытие в 22:32);

- № 7237 Кузнецк - Пенза-I (отправление в 05:31, о. п. 742 км - 06:54-06:55, прибытие в 07:31).

Составы курсируют ежедневно.

Ранее сообщалось, что 2 апреля пригородный поезд № 7247/7246 Кузнецк - Пенза-I - Саранск отправится со станции Кузнецк на 8 минут раньше обычного.

