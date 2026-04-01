Перечислены признаки нехватки витаминов у детей

Отсутствие аппетита и энергии у ребенка может указывать на гиповитаминоз (недостаток в организме одного или целой группы витаминов), рассказала врач-педиатр детской поликлиники № 4 Пензы Людмила Кобзева.

«Из-за долгой зимы, недостаточного потребления свежих овощей и фруктов, более калорийной пищи, недостатка солнечных лучей многие дети могут испытывать апатию, усталость, сонливость, недомогание. Если ребенок в зимние месяцы перенес серию ОРВИ, его организм потратил дополнительные ресурсы на борьбу с инфекцией, что могло привести к истощению запасов витаминов», - цитирует Кобзеву региональный минздрав.

В числе признаков, указывающих на гиповитаминоз, также: усилившаяся капризность, проблемы со сном, трещинки в уголках рта, сухость кожи, ухудшение внимания, трудности с учебой.

Для полноценного роста и развития детям ежедневно требуются витамины и микроэлементы, особенно важны А, С, D, группы B, железо, йод, цинк. При сбалансированном рационе большинство полезных веществ ребенок получает вместе с пищей.

Педиатр порекомендовала давать детям витамин D круглогодично в профилактических дозах, предварительно проконсультировавшись по этому вопросу со специалистом.

«Не советую без согласования с врачом поить ребенка аптечными поливитаминами. При сбалансированном и разнообразном рационе давать таблетки не следует! Излишняя витаминизация лекарственными препаратами или выбор неверной дозировки могут привести к избыточному накоплению в организме определенных витаминов, что может спровоцировать токсическое отравление и аллергическую реакцию», - предупредила Людмила Кобзева.

