Минздрав сообщил о скоропостижной смерти медсестры из Пензы

18.05.2020 | 08:55

Представители Министерства здравоохранения Пензенской области сообщили о скоропостижной кончине медицинской сестры филиала № 4 городской поликлиники, 58-летней Асии Матуриной. Она ушла из жизни в пятницу, 15 мая.

«Асия Измаиловна Матурина родилась 10 мая 1962 года в селе Октябрьском Неверкинского района. В 1984 году начала трудовую деятельность с работы заведующей Бакшеевским фельдшерско-акушерским пунктом в Бессоновском районе», - сообщается на официальном сайте минздрава.

С 1985 по 2004 год работала в системе здравоохранения Самарской области. Затем переехала в Пензу и устроилась на должность медицинской сестры врача общей практики.

«Профессиональная деятельность Асии Измайловны - это почти 37 лет. Она имела высшую квалификационную категорию по специальности «Общая практика». За годы работы Асия Измайловна зарекомендовала себя грамотным специалистом. Ее отличали исключительное трудолюбие, исполнительность, профессионализм, внимательное отношение к пациентам», - подчеркнули представители минздрава и выразили соболезнования родным и близким Асии Матуриной.

Причина смерти не уточняется.

За последнее время минздрав сообщил о смерти трех пензенских медиков. 5 мая стало известно о том, что из жизни ушла женщина - фельдшер скорой помощи, работавшая на станции в Пензе. Она умерла от пневмонии.

8 мая появилось сообщение о кончине водителя скорой помощи, трудившегося на станции в Неверкинском районе. Причиной смерти назвали тромбоэмболию легочной артерии на фоне пневмонии. Мужчина страдал несколькими хроническими заболеваниями, в том числе артериальной гипертензией.

12 мая стало известно о том, что за несколько дней до этого скончался врач-хирург поликлиники Пензенской районной больницы Виктор Будневский. Один из телеграм-каналов опубликовал письмо читателя, в котором сообщалось, что Виктор Иосифович находился на ИВЛ в больнице имени Бурденко в тяжелом состоянии и теперь вся Пензенская райбольница осталась без врачей, так как они лежат с пневмониями.

Его родственников возмутила анонимная «кляуза».

«Медицинская помощь оказывалась квалифицированно. Кроме того, мой папа имел очень много дополнительных сопутствующих заболеваний - сахарный диабет, у него стояло семь стентов в сердце, у него возраст 67 лет. Мы прекрасно понимали, что шансы у отца небольшие, но надежда всегда была с нами. Мы верили до последнего, что он выздоровеет. И не хотелось бы, чтобы на нашей семье кто-то строил что-то нехорошее для области», - высказался сын доктора.