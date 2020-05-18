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Общество

Минздрав сообщил о скоропостижной смерти медсестры из Пензы

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Представители Министерства здравоохранения Пензенской области сообщили о скоропостижной кончине медицинской сестры филиала № 4 городской поликлиники, 58-летней Асии Матуриной. Она ушла из жизни в пятницу, 15 мая.

«Асия Измаиловна Матурина родилась 10 мая 1962 года в селе Октябрьском Неверкинского района. В 1984 году начала трудовую деятельность с работы заведующей Бакшеевским фельдшерско-акушерским пунктом в Бессоновском районе», - сообщается на официальном сайте минздрава.

С 1985 по 2004 год работала в системе здравоохранения Самарской области. Затем переехала в Пензу и устроилась на должность медицинской сестры врача общей практики.

«Профессиональная деятельность Асии Измайловны - это почти 37 лет. Она имела высшую квалификационную категорию по специальности «Общая практика». За годы работы Асия Измайловна зарекомендовала себя грамотным специалистом. Ее отличали исключительное трудолюбие, исполнительность, профессионализм, внимательное отношение к пациентам», - подчеркнули представители минздрава и выразили соболезнования родным и близким Асии Матуриной.

Причина смерти не уточняется.

За последнее время минздрав сообщил о смерти трех пензенских медиков. 5 мая стало известно о том, что из жизни ушла женщина - фельдшер скорой помощи, работавшая на станции в Пензе. Она умерла от пневмонии.

8 мая появилось сообщение о кончине водителя скорой помощи, трудившегося на станции в Неверкинском районе. Причиной смерти назвали тромбоэмболию легочной артерии на фоне пневмонии. Мужчина страдал несколькими хроническими заболеваниями, в том числе артериальной гипертензией.

12 мая стало известно о том, что за несколько дней до этого скончался врач-хирург поликлиники Пензенской районной больницы Виктор Будневский. Один из телеграм-каналов опубликовал письмо читателя, в котором сообщалось, что Виктор Иосифович находился на ИВЛ в больнице имени Бурденко в тяжелом состоянии и теперь вся Пензенская райбольница осталась без врачей, так как они лежат с пневмониями.

Его родственников возмутила анонимная «кляуза».

«Медицинская помощь оказывалась квалифицированно. Кроме того, мой папа имел очень много дополнительных сопутствующих заболеваний - сахарный диабет, у него стояло семь стентов в сердце, у него возраст 67 лет. Мы прекрасно понимали, что шансы у отца небольшие, но надежда всегда была с нами. Мы верили до последнего, что он выздоровеет. И не хотелось бы, чтобы на нашей семье кто-то строил что-то нехорошее для области», - высказался сын доктора.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

Причина смерти - внебольничная пневмония?

Гость||

Зачем нам это знать?что даст эта инфа?

Гость||

Вы ещё о смерти кассира из пятёры сообщите,очень интересно будет.прям топчик.

Гость||

Ну так у них установка жуть нагонять, к чему все это, просто дурь какая-то, ну умер человек, горе, ну так во всех профессиях умирают ежедневно, акцентировать внимание ради хайпа, популярности своего ущербного во всех отношениях новостного сайта просто глупость. Местечковый Пензинформ выкинули уже везде, в мультиплекс не включили, дипломики все собрали как казаки значки, закрывайтесь уже.

Гость||

Комент по содержанию как эта новость:

Деньги для медиков, что Путин обещал ей выплатили? Или она не работала с коронавирусом?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Причина смерти не уточняется.
ну да по фото видно со здоровьем не ахти было.

А в 2019 ни кто из медработников не умирал, а то что то не при помню новостя?Гость писал(a):

Вы ещё о смерти кассира из пятёры сообщите
согласен.

Гость||

Ага,закроются они.там 50 глупых тел работает и они кушать хочут.хоть у них 2+2=5,ну там в Земетчине,куфайка и табаретка,но тем не менее.за капютером работают люди.

Гость||

Хочется выразить соболезнования семье Асии Измаиловны. Крепитесь. Вы - люди незнакомые, но ваше горе неизмеримо. Земля пухом вашей родственнице. Надеюсь хотя бы вам выплатят положенный семьям врачей, пострадавшим от ковида - миллион. Хотя что деньги по сравнению с горем людским.

НО! Почему же имена других медиков не предается нашей прессой такой огласке? Почему фельдшер и водитель скорой остались безымянными? Изменилась политическая обстановка, получили по ушам сверху - скрывать перестали свое бездействие и имена появились? Или миллион жалко семьям умерших? Одни похороны выходят в сотню тысяч, а фельдшер Наталья (так и оставшаяся без фамилии) - совсем молодая женщина. Кто позаботится о ее детях? Обеспечит образование (это полмиллиона в вузе за 5 лет) и содержание? Власти готовы позаботиться о семьях медиков?

Гость||

Эту новость прочитаешь и складывается мнение что в области в этом году умерло только 10 (11) человек с сопутствующими болезнями на фоне коронавируса и два медработника.

Гость||

Малыш,ща просто в теме,хайповать про медиков.

Гость||

09.23, в Списке памяти есть фамилия Натальи, есть Лидия Степановна и Виктор Иосифович.

Гость||

Я подумал в Заречном ворота заварили.

Гость||

На кануне был праздник день медсёстр

Гость||

Очень жаль Асию, это медсестра работала с моим врачом-терапевтом. Очень часто я с ней общалась, прекрасной души человек. Земля пухом.

Гость||

Очень похоже, уж извините, на оплаченный некролог.

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Имя: Гость
Комментарий:

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