Отключение света в Пензе 2 апреля: список адресов

В четверг, 2 апреля, в Пензе в некоторых домах на Бугровке, Пензе-II, Стреле, Севере, в Заре, центре и в СНТ Камыши отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Газовая, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 27а, 28, 30, 87, 92; 1-й Газовый пр-д, 1, 1а, 3, 5, 7, 9-16, 25, 27; 2-й Газовый пр-д, 1, 6, 9, 13; ул. 2-я Магистральная, 3, 5, 7, 9, 14, 23, 29, 31, 33/1, 35; ул. 3-я Магистральная, 2-7, 9, 10, 12-16, 18 21, 25; ул. Малоэтажная, 3а, 3Б, 3г, 4-7, 9, 10, 12, 13; МКР № 3 Заря, уч. 148, стр. 569; ул. Новоселов, 1, 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 22; ул. Районная, уч. 2, 3, 5-10, 12, 14, 18, уч. 151; ул. Районная/Новоселов, 10; ул. Руслановой, уч. 548, 2-12 (четные), 16, 18, 20, 22, з/у 14Б.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Байкова, 2, 2а, 6, 7; ул. Депутатская, 8, 17; ул. Компрессорная, 1-8; ул. Можайского, 16, 22; ул. Нестерова, 3, 5, 7, 8;

- ул. Герцена, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 108, 112, 114; пер. Конный, 1, 3-9, 11, 13-21, 23, 25, 27, 29; пер. Конный/ул. Мельничная, 31/58; ул. Луначарского, 89-94, 96, 98, 99а, 100-102; ул. Мельничная, 41; ул. Пугачева, 50; ул. Теплова, 2-17, 19, 21, 23, 23Б, 25, 27; ул. Ухтомского, 68, 99, 101, 101а, 103, 103Б, 105, 105-гараж, 107, 109, 111, 113.

С 9:00 до 16:00:

- ул. Долгорукова, 1, 1а, 3, 5, 7, 7а, 9, 13, 15, 17; Складской пер., 31, 33;

- ул. Володарского/Максима Горького, 47/45.

С 13:00 до 15:30:

- СНТ Камыши, уч. 4, 6, 7, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 43, 45, 48, 53, 54, 55, 57, 61, 62, 70, 73, 74, 75, 80, 81, 86, 87, 96, 100, 108, 115, 118, 130, 131,132, 142, 143, 145, 147, 152, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 174, 175, 180, 181, 193а, 196, 197, 197в, 198, 200, 211, 216, 217, 218, 219, 238, 240, 241, 242, 244, 246, к/н 5433.

С 13:00 до 16:00:

- ул. Громова, 53, 62, 64/47, 68, 70, 72; 1-й пр-д Громова, 1-15, 16, 17; 2-й пр-д Громова, 3-15 (нечетные), 19, 21; 3-й пр-д Громова, 1-5, 7-20, 22, 24; ул. Краснознаменная, 41, 43-77, 79-83, 85, 87, 89; 1-й Краснознаменный пр-д, 14, 16; ул. Полярная, 3, 6, 7, 8; ул. Производственная, стр. 1, 56, 58, 60, 63, 65, 67-105, 107-129 (нечетные); 1-й Производственный пр-д, 3-9, 11; 2-й Производственный пр-д, 3, 4, 6-11, 13, 13Б, 19; 1-й Средний пр-д, 1-17, 19-24, 26-44, 48-67, 69- 82, 83; ул. Средняя, 77, 83, 83а.