Кузнецкие дети смогут отдохнуть летом в 19 лагерях

1 апреля в Пензе начался прием заявок в летние оздоровительные лагеря. В Кузнецке он стартует 8-го числа.

В загородном лагере «Луч» запланированы 3 смены, первая начнется 9 июня 2026 года. За лето здесь примут 528 человек.

Путевки в приоритетном порядке предоставят детям участников СВО и тем, кто оказался в затруднительном положении.

В Кузнецке детей примут 18 лагерей дневного пребывания: 14 - при школах, 4 - в Центре детского творчества, на станции юных натуралистов, в детско‑юношеских спортивных школах № 1 и 2.

Там смогут отдохнуть в общей сложности 2 050 детей, из них 600 - из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, уточнили в городской администрации.

«В лагерях дети смогут заниматься спортом, творчеством, узнавать что‑то новое и укреплять здоровье. Администрация города проследит, чтобы во всех лагерях соблюдались все необходимые правила безопасности - санитарные, противопожарные и антитеррористические», - говорится на ведомственном сайте.