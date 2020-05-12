Родственников умершего врача возмутила «кляуза» в телеграм-канале

12.05.2020 | 17:47

Во вторник, 12 мая, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина разместила в своем телеграм-канале пост с записью телефонного разговора с вдовой и сыном врача-хирурга поликлиники Пензенской районной больницы Виктора Будневского.

Виктор Иосифович, заслуженный врач России, скончался 8 мая. Всю свою профессиональную деятельность, почти 43 года, он посвятил пациентам. Он постоянно курировал наиболее тяжелых и трудных в плане лечения больных.

Поводом для выступления пресс-секретаря губернатора стала публикация в одном из телеграм-каналов письма читателя, в котором он сообщает что Виктор Иосифович находился на ИВЛ в больнице имени Бурденко в тяжелом состоянии, а теперь вся Пензенская райбольница осталась без врачей, так как они лежат с пневмониями.

«Сегодня один из телеграм-каналов написал о смерти уважаемого в Пензенской области врача. Написал с помощью подметного письмеца от имени анонима, ни секунды не подумав о том, какие последствия это несет», - написала автор поста.

С разрешения родственников Виктора Будневского Дина Черемушкина разместила запись разговора с его супругой Любовью Андреевной и сыном Вадимом.

«Мы потеряли дорогого, любимого, очень нужного человека в нашей семье. Для нас это невосполнимая потеря. И поэтому особенно больно то, что люди пытаются не просто усугубить наше горе, а выразить для себя дополнительный политический или какой-то другой шанс. Грош цена такой душе, которая написала кляузу и пытается обратить ее в свою пользу. Бесчеловечно, когда у человека в семье такое горе, и в это время люди находят возможность такие вещи творить. Это не соответствует никакой человеческой морали. Мне их жалко - у них нет ничего святого в душе», - так отозвалась Любовь Андреевна об авторах анонимки.

«Медицинская помощь оказывалась квалифицированно. Кроме того, мой папа имел очень много дополнительных сопутствующих заболеваний - сахарный диабет, у него стояло семь стентов в сердце, у него возраст 67 лет. Мы прекрасно понимали, что шансы у отца небольшие, но надежда всегда была с нами. Мы верили до последнего, что он выздоровеет. И не хотелось бы, чтобы на нашей семье кто-то строил что-то нехорошее для области», - высказался сын доктора.