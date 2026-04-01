В Пензе пройдет ежегодная поверка домашних тонометров

Жителей Пензы пригласили принять участие в акции «Будь уверен! Будь здоров» и оценить работу домашних тонометров.

Проверить, точные ли показания дает прибор, можно будет с 6 по 8 апреля, сообщили в региональном минздраве.

Оценку бесплатно сделают специалисты Росстандарта.

Принести тонометр на поверку можно по адресу: улица Комсомольская, 20 (Заводской район), первый этаж. Прием пройдет с 9:00 до 16:00.

«На основании показаний тонометра принимаются решения, которые могут быть критически значимыми для жизни и здоровья», - напомнили пензенцам в минздраве.

Акция по поверке тонометров проходит в Пензе ежегодно. За время ее проведения с 2018-го через руки специалистов прошли более 60 тысяч приборов. Около 10% оказались с отклонениями от заявленных производителем технических или метрологических характеристик и были рекомендованы к замене.