В белый список включили сервисы для диабетиков

Минцифры РФ вновь расширило белый список сайтов и сервисов, которые доступны при отключении мобильного интернета. Об этом в ведомстве сообщили в среду, 1 апреля.
В перечень включили системы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ):
- Yuwell Anytime, Follow Anytime, Anytime, Anytime Follow;
- POCTech CGM;
- ДиаНянь;
- iCan Health, iCan Reach;
- Syai Link;
- FreeStyle LibreLink, FreeStyle Libre 2;
- Glutec;
- Lumiflex, Lumiflex Linx;
- Lumipod;
- Hematonix, Hematonix Max;
- MQ CGM;
- Medtrum EasyPatch, Medtrum EasyTouch, Medtrum EasyFollow, Medtrum EasySense.
Данные иностранные системы используют вычислительные ресурсы и обрабатывают данные исключительно на территории РФ, отметили в Минцифры.
Также в белый список вошли следующие отечественные сервисы дистанционного мониторинга состояния здоровья:
- «М-Лайн. Дистанционный контроль сахарного диабета»;
- «Сателлит Online» для дистанционного контроля уровня сахара в крови;
- платформа удаленного контроля жизненно важных показателей - информационная система IoMT.Istok;
- мобильное приложение и медицинские изделия Inme для дистанционного контроля артериального давления.
Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил правительству включить системы дистанционного мониторинга уровня сахара в крови и состояния здоровья в перечень ресурсов, доступных при отсутствии мобильного интернета.
Белый список начали создавать в сентябре 2025-го, его постоянно расширяют.