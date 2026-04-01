В белый список включили сервисы для диабетиков

Минцифры РФ вновь расширило белый список сайтов и сервисов, которые доступны при отключении мобильного интернета. Об этом в ведомстве сообщили в среду, 1 апреля.

В перечень включили системы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ):

- Yuwell Anytime, Follow Anytime, Anytime, Anytime Follow;

- POCTech CGM;

- ДиаНянь;

- iCan Health, iCan Reach;

- Syai Link;

- FreeStyle LibreLink, FreeStyle Libre 2;

- Glutec;

- Lumiflex, Lumiflex Linx;

- Lumipod;

- Hematonix, Hematonix Max;

- MQ CGM;

- Medtrum EasyPatch, Medtrum EasyTouch, Medtrum EasyFollow, Medtrum EasySense.

Данные иностранные системы используют вычислительные ресурсы и обрабатывают данные исключительно на территории РФ, отметили в Минцифры.

Также в белый список вошли следующие отечественные сервисы дистанционного мониторинга состояния здоровья:

- «М-Лайн. Дистанционный контроль сахарного диабета»;

- «Сателлит Online» для дистанционного контроля уровня сахара в крови;

- платформа удаленного контроля жизненно важных показателей - информационная система IoMT.Istok;

- мобильное приложение и медицинские изделия Inme для дистанционного контроля артериального давления.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил правительству включить системы дистанционного мониторинга уровня сахара в крови и состояния здоровья в перечень ресурсов, доступных при отсутствии мобильного интернета.

Белый список начали создавать в сентябре 2025-го, его постоянно расширяют.