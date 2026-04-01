В поликлинике областной больницы отремонтировали укрытие и 1-й этаж

В поликлинике областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко на Тамбовской/Богданова завершили текущий ремонт. Рабочие медучреждения вели его своими силами почти три месяца.

В здании отремонтировали нулевой этаж, включая укрытие, отделение профпатологии на первом этаже, регистратуру и комнату отдыха врачей.

В помещениях покрасили стены и потолки, заменили электросветильники и сантехнику, плитку, линолеум и плинтусы, перечислили в областной больнице.

Ранее стало известно, что в филиале областной больницы имени Н. Н. Бурденко на улице Краснова (бывшей клинической больнице № 5) появился автоматический источник электроснабжения. Стоимость оборудования превысила 1,5 млн рублей.

Новый генератор необходим для того, чтобы больница продолжала работать в период отключения электричества. Он обеспечит энергией основные подразделения хирургического корпуса: приемное и реанимационное отделения и два операционных блока.