В поликлинике областной больницы отремонтировали укрытие и 1-й этаж

В поликлинике областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко на Тамбовской/Богданова завершили текущий ремонт. Рабочие медучреждения вели его своими силами почти три месяца.
В здании отремонтировали нулевой этаж, включая укрытие, отделение профпатологии на первом этаже, регистратуру и комнату отдыха врачей.
В помещениях покрасили стены и потолки, заменили электросветильники и сантехнику, плитку, линолеум и плинтусы, перечислили в областной больнице.
Ранее стало известно, что в филиале областной больницы имени Н. Н. Бурденко на улице Краснова (бывшей клинической больнице № 5) появился автоматический источник электроснабжения. Стоимость оборудования превысила 1,5 млн рублей.
Новый генератор необходим для того, чтобы больница продолжала работать в период отключения электричества. Он обеспечит энергией основные подразделения хирургического корпуса: приемное и реанимационное отделения и два операционных блока.