Родителям школьников в Пензе раздали российские флаги

08.05.2020 | 19:48

Сотни российских флагов развеваются на балконах пензенских домов, украшают окна многоэтажек. Жители области стали активными участниками акции «Флаги России. 9 мая». Полотна развесили повсюду: и в спальных районах, и в различных учреждениях - детских садах, школах. Руководство СОШ № 59 оповестило родителей своих учеников о том, что они могут прийти и получить флаг.

«Он говорит о том, насколько мы едины, непобедимы, несокрушимы. И каждый из нас это доказывает именно таким флешмобом. Это настолько трогательно, чувствуешь, что ты вместе с этой семьей», - сообщила директор школы № 59 г. Пензы Инна Орлова.

Более 200 флагов раздали по семьям учеников школы № 59. Оформлено и само заведение, причем не только с фасада, но и внутри. Дети на дистанционном обучении, учреждение не посещают, но это их стараниями весь год создавались украшения - и журавли как символ не вернувшихся с полей сражений воинов, и «Аллея славы», которую готовили ребята разных классов.

«Мы не можем участвовать в шествии на 9 Мая. Этот флаг будет означать память о наших дедах и прадедах», - отметила Ольга Евстифеева.

Женщина вместе с дочкой-четвероклассницей повесит на балконе триколор. Флаг Российской федерации является одним из официальных государственных символов страны, и в такой великий праздник, как День Победы, он будет развеваться в каждом ее уголке.