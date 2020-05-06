Общество

«Т Плюс» начала реконструкцию еще двух участков теплосети в Пензе

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В Пензе компания «Т Плюс» приступила к проведению плановых работ по модернизации участков теплосети на улицах Новочеркасской и набережной реки Суры.

Так, на набережной реки Суры специалисты заменят старые трубы на новые, выполненные в пенополиуретановой изоляции. Их протяженность - 730 метров в однотрубном исчислении.

Одновременно с этим ведутся работы и на улице Новочеркасской. Там энергетики переложат 540 метров трубопровода в однотрубном исчислении. В эти мероприятия «Т Плюс» вложила свыше 50 млн рублей.

«Компания приступила к подготовке города к будущему осенне-зимнему периоду. В конце апреля мы провели испытания теплосетей на максимальную температуру, в ближайшее время начнутся гидравлические испытания. По инвестиционной программе сейчас ведутся работы на трех участках по замене ветхого трубопровода на новый», - рассказал директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин.

Всего на подготовку теплосетевого комплекса и генерирующего оборудования Пензы (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельная «Арбеково») к отопительному сезону-2020/2021 теплоэнергетки инвестирует 550 млн рублей, из них 350 млн рублей - на замену изношенного трубопровода.

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