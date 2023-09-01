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Общество

«Т Плюс» завершила реконструкцию тепломагистрали на ул. Московской

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В пятницу, 1 сентября, компания «Т Плюс» завершила реконструкцию тепломагистрали на улице Московской в Пензе. Сотрудники подрядных организаций выполнили монтаж трубопровода вовремя, без нарушения сроков.

Сейчас на объекте продолжается восстановление благоустройства. Все обозначенные ранее администрацией города замечания учтены, «Т Плюс» ведет контроль за сроками выполнения работ, а также за качеством укладываемого материала.

Уже полностью завершено благоустройство участков от улицы Максима Горького до торгового центра «Высшая лига» и между улицами Суворова и Бакунина.

«Мы завершили тепломеханическую часть реконструкции 1 сентября, выполнив свои обязательства. Я напомню, что без данных работ в центре Пензы мы не смогли бы начать отопительный сезон, поскольку дальнейшая эксплуатация тепломагистрали была невозможна», - отметил заместитель главного инженера филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Иван Балашов.

На реализацию проекта «Т Плюс» направила 265 млн рублей собственных средств. Это позволит сделать более надежным теплоснабжение 298 многоквартирных домов, 6 детских садов, 9 школ и 6 больниц.

Реклама. Заказчик - ПАО «Т Плюс».

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