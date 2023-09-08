На улице Ижевской начались работы по перекладке водопровода

08.09.2023 | 09:56

«РКС-Пенза» продолжает обновлять сети водоснабжения на самых аварийных участках. Неделю назад 130 метров новых коммуникаций появились на улице Ферганской. Теперь специалисты ресурсоснабжающего предприятия приступили к замене водопровода на Ижевской.

«Местные жители уже несколько лет испытывают трудности с водоснабжением. За долгие годы эксплуатации стальные эмалированные трубы практически полностью пришли в негодность. Утечки и снижение давления в данном районе возникали регулярно, поэтому было принято решение о замене коммуникаций», - рассказал главный управляющий директор «РКС-Пенза» Александр Наголюк.

Специалистам Горводоканала предстоит заменить 400 погонных метров водопровода в два этапа. Разделение работ связано с большой протяженностью участка и обводненными грунтами на некоторых отрезках.

На первом этапе (до 10 сентября) с помощью установки управляемого прокола грунта заменят 130 метров трубы.

«Новый водопровод из полиэтилена устойчив к перепадам температур, ему не страшна коррозия, и он не подвержен сезонным движениям грунта. Практика показывает, что аварийность на сетях, где проложен полиэтилен, крайне низкая», - добавил Александр Наголюк.

Перекладку оставшихся 370 метров сетей и переврезку жителей в новый водопровод планируется закончить до конца сентября.