Общество

За последний месяц в Пензе 4 000 человек стали безработными

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Более 4 000 пензенцев пополнили ряды безработных за период с марта по середину апреля - такие цифры озвучил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области. По его словам, в настоящее время на федеральном уровне решен вопрос с пособиями тем, кто потерял место.

«В размере МРОТ (12 130 рублей) плюс еще 3 000 на каждого несовершеннолетнего ребенка», - уточнил сумму Алексей Качан.

Подать заявление о постановке на учет в центр занятости населения, а также на выплату пособия по безработице можно в онлайн-режиме. Пошаговая инструкция, как это сделать, есть на сайте областного минтруда.

Там же опубликованы и телефоны горячих линий, по которым пензенцы могут получить консультации по разным видам поддержки нуждающихся.

«По малообеспеченным в настоящее время мы решаем вопрос, чтобы тоже все делать дистанционно, взаимодействуем с Пенсионным фондом», - указал Алексей Качан.

За два месяца на горячую линию областного минтруда поступило более 6 000 звонков. Пока их принимают с 9:00 до 18:00, но в ближайшее время режим работы планируют продлить.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Больше чем умерло от короны вируса на 3999 человека.

Менять все правительство нам Истерики и панекеры не нужны. Особенно Собянин истерит наверно его пришибут, где нибудь.

Гость||

А бомжи это малообеспеченные или нет?

Гость||

Это успех! Это прорыв! Шёл 20-й год правления, мы выживали как могли!!!

Гость||

а в девяностые то, девяностые...

Гость||

Эти новые безработные з/п в конвертах получали без вычета налога!

Гость||

Более 4000 это как более 180

Гость||

на скока помножить = правда

Гость||

КАЖДОМУ СВОЁ

Гость||

Вячеслав Володин отметил важность принятых законов о поддержке граждан и бизнеса

Гость||

Откуда у него такое литцо?

Гость||

Жители Пензенской области благодарят Ивана Белозерцева за поддержку и заботу, присылая фото проднаборов

Гость||

Малоимущие в Пензе давно уже живут на серые деньги,покупая недвижимость и машины иностранные не в кредит, получая пособия и субсидии от плохого государства,рожая при этом второго,третьего пятого и т.д.ребёнка. А теперь они ещё и безработные! По долгу службы сталкивалась с такими малоимущим, с айфонами и евроремонтами. Искоренять надо чёрные схемы.

Гость||

Гость писал(a):

Малоимущие в Пензе давно уже живут на серые деньги
а бомжи тоже малоимущие или нет?

Гость||

средний класс

Гость||

03.04 этот господин тоже выступал, и сказал, что нужно зарегистрироваться в качестве безработного на портале 58zan.ru, что и было зделано. Через 11 дней приходит сообщение о том, что нужно уже регистрироваться на другом ресурсе. Трудвсем. Ладно, зарегились... Что дальше то? Так и будем анкеты на разных сайтах заполнять, раз в 11 дней? Так что веры во власть нет. Так же ясно и понятно что все эти порталы электронные для дистанционных обращений не работают как нужно и были созданы для галочки.

Имя: Гость
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