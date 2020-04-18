За последний месяц в Пензе 4 000 человек стали безработными

18.04.2020 | 20:05

Более 4 000 пензенцев пополнили ряды безработных за период с марта по середину апреля - такие цифры озвучил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области. По его словам, в настоящее время на федеральном уровне решен вопрос с пособиями тем, кто потерял место.

«В размере МРОТ (12 130 рублей) плюс еще 3 000 на каждого несовершеннолетнего ребенка», - уточнил сумму Алексей Качан.

Подать заявление о постановке на учет в центр занятости населения, а также на выплату пособия по безработице можно в онлайн-режиме. Пошаговая инструкция, как это сделать, есть на сайте областного минтруда.

Там же опубликованы и телефоны горячих линий, по которым пензенцы могут получить консультации по разным видам поддержки нуждающихся.

«По малообеспеченным в настоящее время мы решаем вопрос, чтобы тоже все делать дистанционно, взаимодействуем с Пенсионным фондом», - указал Алексей Качан.

За два месяца на горячую линию областного минтруда поступило более 6 000 звонков. Пока их принимают с 9:00 до 18:00, но в ближайшее время режим работы планируют продлить.