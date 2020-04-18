За последний месяц в Пензе 4 000 человек стали безработными

Более 4 000 пензенцев пополнили ряды безработных за период с марта по середину апреля - такие цифры озвучил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области. По его словам, в настоящее время на федеральном уровне решен вопрос с пособиями тем, кто потерял место.
«В размере МРОТ (12 130 рублей) плюс еще 3 000 на каждого несовершеннолетнего ребенка», - уточнил сумму Алексей Качан.
Подать заявление о постановке на учет в центр занятости населения, а также на выплату пособия по безработице можно в онлайн-режиме. Пошаговая инструкция, как это сделать, есть на сайте областного минтруда.
Там же опубликованы и телефоны горячих линий, по которым пензенцы могут получить консультации по разным видам поддержки нуждающихся.
«По малообеспеченным в настоящее время мы решаем вопрос, чтобы тоже все делать дистанционно, взаимодействуем с Пенсионным фондом», - указал Алексей Качан.
За два месяца на горячую линию областного минтруда поступило более 6 000 звонков. Пока их принимают с 9:00 до 18:00, но в ближайшее время режим работы планируют продлить.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
Больше чем умерло от короны вируса на 3999 человека.
Менять все правительство нам Истерики и панекеры не нужны. Особенно Собянин истерит наверно его пришибут, где нибудь.