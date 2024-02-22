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Общество

В Пензенской области семье участника СВО отказали в пособии

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В Пензенской области многодетной семье участника специальной военной операции незаконно отказали в едином пособии, назначаемом в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Причина - в неправильном расчете среднедушевого дохода: из-за включения денежного довольствия демобилизованного военнослужащего сумма превысила величину регионального прожиточного минимума на душу населения.

Жена бойца обратилась в прокуратуру, и надзорный орган провел проверку, выявив факт нарушения права семьи на получение выплаты.

«Федеральным законодательством установлено, что при расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемые гражданам, призванным на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации по мобилизации», - напомнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Руководителю регионального отделения Социального фонда РФ внесли представление об устранении нарушений.

«Прокуратура направила в суд иск в защиту прав многодетной семьи о признании отказа незаконным и понуждении к назначению единого пособия с даты первичного обращения. Исковые требования удовлетворены», - добавила Светлана Артамонова.

В итоге мера поддержки была назначена с 1 августа 2023 года.

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